5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bir mesaj yayımladı. Mesajında doğanın güzelliklerini ve çevremizi korumanın önemini vurgulayan Başkan Ergin, "Bugün, doğanın güzelliklerini ve çevremizi korumanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz" dedi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte doğaya sahip çıkılması gerektiğini belirten Başkan Ergin, "Çevremizi koruyalım ve sürdürülebilir çözümler üretelim. Her birimizin küçük katkıları büyük farklar yaratır. Doğamızı korumak için attığınız her adımda yanınızdayız. Mutlu ve sağlıklı bir çevre için, Ayvalık için hep birlikte çalışalım. Dünya Çevre Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.