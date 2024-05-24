Aziz Kocaoğlu, seçimlere kısa bir süre kala belediyeye yapılan personel alımlarını doğru bulmadığını ifade ederek, mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay’a destek verdi.

Tartışmalı işten çıkarma kararı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine 2 ay kala, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 2 bin 600 personel alındığı ortaya çıktı. Yerel seçimlerden zaferle çıkarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, adaylığının açıklanmasının ardından 2 binden fazla kişinin işe alındığını doğruladı. Bu personelin bir kısmı, Tugay tarafından işten çıkarıldı ve işten çıkarılan grup belediye önünde eylem yapmaya başladı.

Kocaoğlu: “Görev süresi bitimine 6 ay kala alınanlar doğru değil”

Aziz Kocaoğlu, Gündeme Bakış’a yaptığı açıklamada, seçimlere yakın dönemde yapılan bu alımları doğru bulmadığını belirtti. Kocaoğlu, “Görev süresi bitimine 6 ay kala belediyeye alınanlar bana göre doğru değildir. Hele hele aday belli olduktan sonra eleman alındıysa bu doğru bir iş değildir” dedi. Kocaoğlu, kendisinin Bornova Belediye Başkanlığı döneminde benzer bir durumu yaşadığını ve eleman alımı yapmadığını vurguladı.

“İyi niyet aranamaz”

Kocaoğlu, Cemil Tugay’ın adaylığının açıklanması sonrası yapılan personel alımlarında iyi niyet olmadığını savundu. “Cemil Bey, geçtiğimiz dönemden 37 bin çalışanla devralmış. Son dönemde 11 kişi işe alınmış. Hangi proje yapıldı da, eleman sayısı arttı bilemiyoruz. Gerekçesi yoksa bu kadar eleman fazlaysa, benim görüşüm; Cemil Tugay başkanın parti meclisinden adaylığı geçtiği günden itibaren alınan personelin çıkartılması. Orada iyi niyet aranması söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Ekonomik durum ve personel fazlalığı

Belediyenin ekonomik durumuna da dikkat çeken Kocaoğlu, “Belediyeler ekonomik olarak çökmüş durumda, ödemeleri yapamayacak durumda. Kimsenin işten çıkmasını istemeyiz, dışarıdan konuşmak kolay değil. Ancak aday belli olduktan sonra alınan arkadaşların çıkartılmasını ben doğru buluyorum. Ben de öyle yapardım” ifadelerini kullandı.

Destek mesajı

Aziz Kocaoğlu, Cemil Tugay’ın aldığı kararların arkasında durarak, seçim sürecindeki personel alımlarının etik olmadığını belirtti. Kocaoğlu, “Belediyenin ve şehrin geleceği için doğru kararlar almak zorundayız. Cemil Bey’in yaptığı gibi, gerekli olmayan personel alımlarına karşı durmak, belediyenin ekonomik istikrarını korumak açısından önemlidir” dedi.

İşten çıkarılanlar ne diyor?

İşten çıkarılan personel ise eylemlerine devam ediyor. Belediye önünde toplanan işçiler, haklarını aramak için mücadele ettiklerini ve işten çıkarılmalarının haksız olduğunu savunuyor. İşten çıkarılan bir çalışan, “Seçim döneminde işe alınmamız bizim suçumuz değil. İşimizi geri istiyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.