Başkan Murat Kumral'ın talimatıyla başlatılan çalışmalarda, Yardan Çayı'nda kapsamlı bir çevre düzenlemesi projesi hayata geçiyor. Mevcut haliyle hem estetik açıdan sorun teşkil eden hem de taşkın riski taşıyan çay, modern ve güvenli bir görünüme kavuşacak.

Proje kapsamında dere yatağı boyunca parke taş döşeme, oturma alanları ve yeşil alanlar oluşturma çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, taşkın riskini önlemek için gerekli önlemler alınacak ve dere kenarına korkuluklar yerleştirilecek.

Çalışmalar hızla devam ediyor

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, “Babadağ Belediyesi ekiplerimiz tarafından Yardan Çayında istinat duvarı yapım çalışmalarımız devam ediyor. İstinat duvarının tamamlanmasıyla hem yol genişleyecek hem de bazı tehlikeler ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.