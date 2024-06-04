Başkan Denizli, vatandaşlara yönelik birçok alanda önemli hizmetler sunarak toplumun takdirini kazanıyor.

Kadınların üretkenliği destekleniyor

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kadınların üretkenliğini ve girişimciliğini her daim destekleyeceklerini belirterek, Gece Pazaryeri Stantları kura çekiminin 5 Haziran'da gerçekleşeceğini açıkladı. Çeşme Belediyesi kadın üreticileri desteklemeye devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Merkez, Alaçatı, Ilıca ve Dalyan Mahallerinde açılacak olan Kadın El emeği Ürünlerini Değerlendirme Gece Pazarları'nın stantlarının 5 Haziran Çarşamba günü saat 10.00-12.00 arasında Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde yapılacak kura çekimi ile belirleneceğini duyurdu. Başkan Denizli, kura çekimine ilişkin paylaşımında, "Emeğin kutsallığı inancımızla, kadınlarımızın üretkenliğini ve girişimciliğini destekleyerek, onların ekonomik olarak güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz" notunu düştü.

Çeşme’ye doğal gaz geliyor! Seçim vaatleri gerçekleşiyor

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, seçim vaadi olan ‘Çeşme’ye doğal gaz’ projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı. Başkan Denizli ile İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ve İzmirgaz Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan projeyle ilgili bir araya gelerek, ilk toplantıyı gerçekleştirdi. “Tüm Çeşmeli komşularımın, hemşehrilerimin beklediği görüşmenin ilk ayağını gerçekleştirmiş bulunuyorum” diyen Denizli, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayı itibari ile kazı işlemlerini başlatmayı planladığımız doğal gaz çalışmalarının ilk planlama toplantısını, İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ve İzmirgaz Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan yöneticilerimizle gerçekleştirdik. Güzel Çeşmemize etap-etap doğal gazın gelmesi için durmaksızın çalışacağız.”

Lal Denizli’den sokak hayvanlarına duyarlı destek

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna köpeği Moro'yu oturtarak, başıboş köpeklerin toplatılmasıyla ilgili çalışmalara dikkat çekti. Denizli, “Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu” dedi. Bu hareketiyle, sokak hayvanlarının önemine dikkat çekti.

TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları ile turizm potansiyeli arttı

22-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen TYF Kamil Yıldırım Optimist Trofesi Yelken Yarışları’nda Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, günün ve serinin ilk yarışının startını verdi. Yarışlar, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 8-15 yaş aralığındaki 186 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Denizli, organizasyonun Çeşme'nin spor ve turizm potansiyelini artırdığını vurguladı.

Alaçatı Ot Festivali binlerce kişiyi coşkuyla ağırladı

Alaçatı Ot Festivali, doğadan toplanan yüzlerce türde otun sergilendiği, çeşitli etkinlikler, konserler ve yarışmalarla binlerce kişiyi ağırladı. Festivalde Edis, Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu gibi isimler sahne aldı. Festival boyunca otlu yemekler ve el işi ürünlerinin sunulduğu stantlar büyük ilgi gördü. Başkan Denizli, festivalin başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediyeden çocuklar ve gençler için yeni oyun ve spor alanları

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ildır Mahallesi'nde “Çocuk Oyun Alanı ve Spor Kompleksi”nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Denizli, çocuk uyumlu alanların önceliklendirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi ve mutluluğu için böyle güzel alanlar oluşturmak, bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır” dedi. 3776 metrekarelik proje alanında çocuk oyun grubu, onlu açık alan spor aletleri, halı saha, soyunma kabini ve tuvaletler gibi ek tesisler bulunuyor. Başkan Denizli, bu alanın açılışını gerçekleştirdiği ilk kamu alanı olduğunu ifade ederek, “Bu oyun alanı ve spor kompleksi ile çocuklarımıza güvenli bir alan oluşturduk. Burada, oyun oynarken keyif alacakları ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam biçimi kazanacakları bir ortam sunuyoruz” diye konuştu.

Çeşme, "Yılın Turizm Markası" ödülüne layık görüldü

İstanbul İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği 8’inci Türkiye Marka Zirvesi'nde, Çeşme “Yılın Turizm Markası” ödülüne layık görüldü. Ödülü Çeşme Belediyesi adına meclis üyesi Uras Sökmez aldı. Zirvede, ihracatın artırılması ve markalaşmanın önemi konularında paneller düzenlendi.

Üreticilere büyük fidan desteği!

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ata tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında yerli üreticilere fidan ve tohum desteği verdi. Belediye, Tarım ve Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen etkinlikte 50 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdi. Domates, biber, patlıcan, yerli çiçek fideleri, incir, nar, asma fidanları ve çeşitli tohumlar üreticilere sunuldu. Başkan Denizli, yerli üreticilere desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Sporun kalbi Çeşme’de attı! 17. Yarımada Spor Oyunları ve Salomon Çeşme Yarı Maratonu

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Yarımada Spor Oyunları, 6-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Çeşme’nin çeşitli ilçelerinde basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi branşlarda yarışmalar düzenlendi. Salomon Çeşme Yarı Maratonu ise 4 Mayıs’ta “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganı ile yapıldı.

Başkan Lal Denizli'nin vizyoner ve kapsayıcı yaklaşımı, Çeşme'yi her alanda daha yaşanabilir ve dinamik bir kent haline getiriyor. Hem sosyal hem de kültürel alanlarda hayata geçirilen projeler, Çeşme halkının yaşam kalitesini yükseltirken, ilçenin cazibesini de artırıyor.