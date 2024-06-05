İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün sanattan siyasete, sanayiden finansa, eğitimden sağlığa her alanda aktif rol alan kadınlarla birlikte güçlenen bir Türkiye var. 21. yüzyıl, kadınların ekonominin ve kalkınmanın yön veren aktörleri olmaya başladığı bir dönüşüm sürecine sahne oluyor. Gelin hep birlikte bu dönüşüme ortak olalım." dedi.

Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi kapanış toplantısında konuşan Göktaş, program sayesinde kadın kooperatifçiliğinde önemli bir yol katedileceğine yürekten inandığını söyledi.

Bakan Göktaş, çalışmaya öncü olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti.

Ekonomik ve ticari hayatın en önemli aktörlerinden birinin kooperatifler olduğunu belirten Göktaş, "Kooperatifler geçmişten bugüne her daim toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara çözüm üreten önemli kuruluşlar oldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan tarım kooperatifleri, şehirlere yoğun göçün yaşandığı zamanlarda kurulan konut kooperatifleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda varlık buldu. Kadın kooperatifleri ise 1999 depreminden sonra kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla faaliyetlerine başladı." diye konuştu.

Bu kapsamda kooperatiflerin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dayanışmanın eşsiz bir örneğini sunduğunu kaydeden Göktaş, sürdürülebilir kalkınma ve istihdamı artırmada önemli bir imkan sağladıklarını vurguladı.

Göktaş, bugün dünyada 145 ülkede 1 milyarın üzerinde ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif bulunduğunu aktararak, "Türkiye'de de benzer biçimde yaklaşık 54 bin kooperatif ve 7 milyonu aşkın ortak bulunuyor. Bugün özellikle kadınların kooperatif ile başlayıp istihdam sağlayan başarılı girişimciler olmalarına şahit olmak bizleri son derece mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

- "Güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü olan bir toplum vardır"

Her bir kadın kooperatifinin başarı hikayesinin bulunduğuna vurgu yapan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim ki güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü olan bir toplum vardır. Bu anlamda aile ve toplum refahının artmasında büyük etkisi olan kadınlar, iş hayatına bir dinamizm kazandırıyor. Bilimden teknolojiye, sanayiden tarıma kadar pek çok sektörde sayıları gittikçe artan kadın girişimciler, çığır açıcı yeniliklerin kapısını aralıyor. Nitekim kadınlar, kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getirerek kendi iş fırsatlarını yaratıyor ve yaşam kalitelerini yükseltiyorlar. Bilgi ve becerilerini, tecrübelerini geliştiren, birçok eğitim fırsatına erişebilen kadınlar bu sayede kendilerine daha çok güveniyor."

Göktaş, kendilerinin de Bakanlık olarak kadın kooperatifleri alanında farkındalık oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatarak, bu kapsamdaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler ürettiklerini dile getiren Göktaş, "Ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz. Ayrıca yine kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren 'coğrafi işaret' almaları için destek oluyoruz. Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl web portalımızı erişime açtık. Bu portal ile kadın kooperatiflerinin iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kataloglarını yayımlayarak satışlarını artırmalarına destek oluyoruz." dedi.

Göktaş, 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın girişimciliğini destekleyen ve kadın istihdamını artıran pek çok çalışmaya imza attıklarını kaydederek, "Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarla 2002 yılında yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştırdık. 12. Kalkınma Planı'mızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. Bu kapsamda 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltilmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadın girişimciliğini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüm bu çalışmalarımızı kadınların sahip olduğu gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için yürütüyoruz"

Bu kapsamda, 0-3 yaş çocuklara yönelik "Mahalle Odaklı Kreş Modeli"yle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini bildiren Göktaş, "Ülke geneline yaygınlaştırılacak bu model ile kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. 8 Mart'ta açıkladığımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, bu hedeflerimizi gerçekleştirmemizde bize önemli bir yol haritası sunuyor. Tüm bu çalışmalarımızı kadınların sahip olduğu gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için yürütüyoruz. Böylece kadınların refahının artmasına destek olarak, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak en büyük önceliklerinin, kadının iş gücüne katılımının, istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Bugün sanattan siyasete, sanayiden finansa, eğitimden sağlığa her alanda aktif rol alan kadınlarla birlikte güçlenen bir Türkiye var. 21. yüzyıl, kadınların, ekonominin ve kalkınmanın yön veren aktörleri olmaya başladığı bir dönüşüm sürecine sahne oluyor. Gelin hep birlikte bu dönüşüme ortak olalım. Kadın kooperatifleri gibi bütüncül bakış açısı gerektiren bir konuda işbirliğinin öneminin elbette farkındayız. Bu anlamda kadın kooperatiflerini ve kadınları attıkları her adımda desteklemeye, daha ileri bir noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Çünkü biz, hayatın her alanında başarılı ve güçlü kadınların, Türkiye'ye güç verdiğine inanıyoruz."

Bakan Göktaş, konuşmaların ardından, programa katılan kadın kooperatif temsilcileriyle özçekim gerçekleştirdi.

Programda, KEDV Genel Müdürü Şengül Akçar da selamlama konuşması gerçekleştirdi.