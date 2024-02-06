YTÜ Yıldız Teknopark Maslak Yerleşkesi açılış programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşti. Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, Teknopark ve girişimcilik ekosistemine dair önemli rakamları açıkladı.



GİRİŞİMLER FON DESTEKLERİYLE TOPLAM 23,1 MİLYAR LİRA SERMAYE KAYNAĞINA ERİŞTİ



Teknopark firmalarının sağladığı vergi muafiyetlerinin 184 milyar liraya ulaştığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 yıl önce sadece 2 olan teknopark sayısının şimdilerde 101’e yükselttiklerini ayrıca Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüten şirketlerinin sayısının 10 bin 178’e çıktığını belirtti. Bakan Kacır şöyle devam etti:



“Teknopark firmalarımız 90 binden fazla Ar-Ge personeli istihdam ediyor. Firmalarımızın yaptığı ihracat ise 10 milyar dolara ulaştı. Bugüne kadar kurduğumuz fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağladık. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 152 milyon lirası 16 yatırım fonu aracılığıyla olmak üzere 182 girişime toplam 590 milyon lira yatırım yapılarak bir kaldıraç etkisi oluşturduk. Böylelikle bu girişimler toplam 23,1 milyar lira sermaye kaynağına erişti. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğimiz ile 2 bin 293 teknoloji girişimi kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tech-InvesTR programında 4,6 milyar liralık fonu harekete geçirdik. Bugüne kadar 80 girişimi, bu fonlardan 1,7 milyar lira yatırım aldı.”



VERGİSEL DESTEKLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA YÖNLENDİRDİK



İş dünyasının ve finansın kalbinin konumunda Maslak’a kazandırılan 22 bin metrekarelik kapalı alanın genç girişimcilerin büyümesinde ve üniversite sektör iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli rol üstleneceğine altını çizen Kacır, “2030 yılına kadar ülkemizden çıkaracağımız 100 bin teknoloji girişimi içinden 100 girişimin milyar dolar değeri aşmasını sağlayacağız. Ar-Ge teşviklerimizden yüksek düzeyde istifade eden Ar-Ge merkezleri ile teknopark firmalarımızın yararlandığı vergisel destekleri, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yönlendirdik. Yaptığımız düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine geçtiğimiz yıl 755 milyon lira finansman sağladık. Büyük ölçekli şirketlerin teknopark uygulamalarımızda ve Ar-Ge merkezlerinde elde ettikleri vergilerin bir kısmını Türkiye’nin yeni nesil teknoloji girişimlerine sermaye yatırımı olarak yönlendirdik. Ayrıca, uydu kuluçka merkezlerinin kurulmasına imkân sağlayarak girişimlerimizin pazara ve nitelikli insan kaynağına erişimini daha da kolaylaştırdık. Tabi teknoparklarımız da teknoloji girişimlerimizin doğru konumlanmaları için önemli projelere imza atıyorlar. 700’den fazla Ar-Ge firması, 200’den fazla kuluçka firmasına ev sahipliği yapan Yıldız Teknopark’ın bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Maslak yerleşkesi, başta fintek ve oyun sektörleri olmak üzere küresel vizyon sahibi ve ihracat kapasitesi olan teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapıyor” dedi.



TÜRKİYE’NİN FİNANSAL TEKNOLOJİLER MERKEZİ HALİNE GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ



Türkiye oyun ekosisteminin son yıllardaki yükselişine değinen Bakan Kacır son olarak şunları söyledi: “Türkiye oyun girişimciliğinde son yıllarda gösterdiği başarılarla küresel bir marka oldu. 750’den fazla oyun girişimiyle dünya oyun pazarında güçlü şekilde söz sahibiyiz. Bunun yanı sıra bankacılık ve finans sektörümüzün dijital altyapısı birçok gelişmiş ülkenin çok daha ilerisinde. Fintek firmalarımızın getirdiği yeni iş modelleri, hem finans ekosisteminde rekabeti hızlandırmakta hem de tüketicilerin alternatif finansman kaynaklarına erişimini sağlayarak büyümeyi tetiklemektedir. Genç ve dinamik nüfusumuzla, bankacılık ve teknoloji sektörlerindeki yetkin insan kaynağımızla, Türkiye’nin yakın bir gelecekte finansal teknolojiler merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Ülkemizde halihazırda bu alanda faaliyet gösteren teknoloji girişimlerin sayısı 750’ye ulaştı. Milyar dolar değeri aşan 7 turcornumuz var. 7. turcornumuz da bir fintek firması oldu. Önümüzdeki dönemde de bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yerleşkenin de katkılarıyla; ülkemiz girişimcilik ekosisteminin 2030 yılında 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimi hedefine kararlıkla yürüyeceğine inanıyorum.”



ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLARI FAZLASIYLA ÇEKMEYE BAŞLADIK



15 yıldır Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içerisinde sektörde iş birliği içerisinde olduklarını belirten YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversite içerisindeki Ar-Ge anlayışını değiştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Teknoparklar kurulmaya başladığı andan itibaren üniversitelerin değişimi ve gelişimini fazlasıyla oldu. Üniversiteler teknoparklardan öğrenmeye ve üretmeye başladı. Bu o kadar çift yönlü bir akış ki 20 yıl önce indeksli bir makale nedir bilinmezdi ama bugün Yıldız Teknik Üniversitesi 1700 akademik çalışmasına kişi başı 2 yayınla Türkiye ve dünyada öncü üniversiteler arasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası fonları fazlasıyla çekmeye başladık. Bunları teknopark olmadan başarma şansımız yoktu. YTÜ Yıldız Teknopark, üniversite sanayii iş birliği modelinin başarılı örneklerinden biri. Bugün de Maslak yerleşkemizde 4 dikeyden ikisini yani fintech ve oyun dikeyindeki girişimcilerimizi misafir ediyoruz. Firmalarımız burada konumlanmaya başladı. Biz bunun yeni bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki aşama mutlaka ve mutlaka fonla buluşmak olmalı. Bu ekosistem artık büyük fonların rahatlıkla dolaşabildiği aynı zamanda bu fonların büyük çıktılara dönüşebileceği bir potansiyele ulaşmış durumdadır. İhtiyacımız olan daha çok fona ulaşacak uluslararası mekanizmaların kurulması olacaktır. YTÜ Yıldız Teknopark, uluslararası atılımlarıyla ve kendi kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığıyla ve kurmak üzere olduğu Girişim Sermayesi Fonuyla da bunu tamamlayacak” şeklinde konuştu.



