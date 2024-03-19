BURCU YANAR HABER EKSPRES- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliği ile düzenlenen İzmir İş Dünyası Buluşması’na katıldı. İZQ-İzmir İnovasyon Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’da katılım sağladı.

KACIR: İZMİR’E HER ZAMAN SAHİP ÇIKTIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir ve diğer iller arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına yanıt vererek, “İzmir’e de her daim sahip çıktık. Bazen bizlerin şehirler arasında ayrım yaptığını iddia edenler oluyor. Bu iddiaları sanayicilere ve yatırımcılara havale ediyoruz. Bizler hiçbir şehri diğerinden ayırt etmiyoruz. İzmir bizim göz bebeğimiz ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. İzmir; sanayi, bilim, teknoloji, kültür ve üniversiteler şehri ancak İzmir potansiyelinin çok altında kaldı ama inanın ki bunda bizim hiçbir kabahatimiz yok. Biz İzmir’e her zaman en güçlü şekilde sahip çıktık ancak bu ritme ayak uyduracak bir yerel yönetimden İzmir çok uzun zamandır mağdur kaldı. Ümit ediyorum 31 Mart’tan itibaren Türkiye yüzyılında İzmir’i n yıldızını parlatacak bir yerel yönetim anlayışıyla, gerçekten İzmir’in kalkınma yolcuğunu hızlandırırız” diye konuştu.

İzmir’e kazandırdıkları projelerle kalkınma yolunda önemli adımlar attıklarını da vurgulayan Kacır, “Burada yapılan projeler İzmir’in kalkınma yolculuğuna yeni bir inovasyon kazandıracaktır. Karar verici kişilerin yani bizlerin yapabileceğimiz en doğru iş girişimcilerin önündeki engelleri aşmak ve kaldırmaktır. Türk özel sektörünün hızlanmasını ve rekabet gücünü kazanmasını temin etmeye çalışıyoruz. Üretimde olan tesisleri 11 binden 58 bine yükseltmemiz son yıllarda kat ettiğimiz yolu göstermektedir. Ticari araç üretiminde Türkiye, Avrupa’da lider konumda. Rüzgar enerjisi alanında hem Avrupa’da hem dünyada lider konumdayız. Her alanda üretim kabiliyetimiz genişliyor. Türkiye artık pek çok alanda bölgesel ve küresel bir üretim merkezi haline geldi” açıklamasında bulundu.

SON 22 YILDA İZMİR’E NELER YAPTIK?

Bakanlık olarak İzmir için yaptıklarına da dikkat çeken Kacır, “Son 22 yılda İzmir’de sanayi bölgelerinin sayısını 10’da 14’e, organize sanayi bölgelerinde istihdamı bin dokuz yüz altı yüz elliden yüz yirmi dört bin dört yüze, osblerde faaliyet gösteren tesis sayısını 700’den 1856’ya çıkardık. İzmir’e üç endüstri bölgesi kazandırdık. Ama İzmir’e 100 arge merkezi ve 24 tasarım merkezi, 4 tenkopark kazandırmış olduk. Bugün İzmir’de kurulmuş olan teknoparklara bakanlık olarak bugüne dek 200 Milyon lira hibe desteği sağladık” ifadelerine yer verdi.

YORGANCILAR: ARA ELEMAN SIKINTISI YAŞANIYOR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise İZQ İnovasyon binalarının kuruluşundaki desteklere dikkat çekerek, “Binalarını kurmamızdaki amaç girişimcileri ulusal ve uluslarararası mentörlerle bir araya getirmekti. Bu alanda bakanlık desteği 15 milyon lira olmuştur. Ticaret odasının katkısı da 45 milyon liradır” dedi.

Üretimi olumsuz etkileyen noktalara da değinen Yorgancılar, “Enflasyondan ekonomik kutuplaşmaya kadar pek çok etken üretimi zorlaştırmaktadır. Sanayimizi bugünden etkisi altına alan küresel

yaklaşımlara baktığımızda bölgesel güç blokları, iklim değişikliği, ani krizler, dijital para, gibi durumlar ön plana çıkıyor. Yapılan bölgesel güç blokları özellikle gümrük birliğinde masaya oturmadığımız için onların aldığı kararları uygulamakta zorlaşmaktadır” diye konuştu.

Yorgancılar ara eleman sıkıntısına da dikkat çekerek, “Ülkemizdeki ara eleman sıkıntısına baktığımızda ise günün ihtiyacı ile örtüşmeyen üniversitelerde okutulan dersler ile iş kollarında uyumsuzluk yaşanması karşımıza çıkıyor. Aynı anda hem organize sanayi bölgeleri büyüsün ve yapılaşın hem de meslek liselerinin sayısı arttırılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“SANAYİ HAVZASI BULAMIYORUZ”

Sanayi havzası bulamadıklarına da dikkat çeken Yorgancılar, “Karşımızda ya sit alanı ya da mera var. Bunların yeni baştan incelenmesini ve sanayi havzası haline getirilmesini talep ediyoruz. Türkiye’de hiçbir yerde olmayan atık osb’lerin kurulmasını da yer bulduğumuz anda gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.