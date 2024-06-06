Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda Merkez Bankası (MB) net rezervlerinin 67 milyar dolar arttığını açıkladı.

Şimşek, MB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Dış şoklara karşı artışımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor. Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayında başladıktan sonra ilk defa pozitife döndü. Son iki ayda swap net rezervler hariç 67 milyar dolar arttı” dedi.

Şimşek, brüt rezervlerin ise 143,6 milyara ulaştığını duyurdu.