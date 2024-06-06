Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Denizli'nin Merkezefendi ile Pamukkale ilçelerinde yer alan 34 adet taşınmazın satışa çıktığı duyuruldu. Duyuru ilanı ilan.gov.tr üzerinden yayınlandı.

İlan metnine göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek olan satış ihalesi, 13 Haziran 2024 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda yapılacak. İhaleye ilişkin şartname ve ekler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak incelenebileceği gibi, temin edilebilecek.

Detaylar için ilgili ilanın ilan.gov.tr üzerinden incelenmesi gerekiyor.