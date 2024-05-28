Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından yargılanan Dilan ve Engin Polat, şimdi de komşularıyla yaşadıkları bir kavga nedeniyle mahkeme karşısına çıktı. Olayın geçtiğimiz yaz yaşandığı ve kavganın büyüyerek darp iddialarına dönüştüğü bildirildi.

Suçlamaları reddetti

Mahkemede savunma yapan Dilan Polat, suçlamaları reddederek, “Bir erkeği darp edebilmem mümkün değil” dedi. Polat, yaşanan tartışmanın sözlü olarak gerçekleştiğini ve fiziki bir müdahalede bulunmadığını belirtti. Kendisinin fiziksel güç kullanmasının mümkün olmadığını, karşı tarafın ise olayı büyüterek mahkemeye taşıdığını ifade etti.

"Eşimi korudum"

Engin Polat ise duruşmada eşini savunarak, “Eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu” diye konuştu. Engin Polat, kavganın büyümesini önlemek ve eşini korumak amacıyla fiziksel müdahalede bulunduğunu kabul etti. Ancak bu müdahalenin tek seferlik ve karşı tarafın saldırgan tavırlarını engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

"Seni seviyorum"

Çiftin mahkeme salonunda birbiriyle vedalaşması ve Dilan Polat'ın Engin Polat'a "Seni seviyorum" diye seslenmesi ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan mahkemenin ardından Dilan Polat'ın tahliye talebi için verilen Adli Tıp Raporu açıklandı ve Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verildi. Dilan Polat 3 ay tedavi olduktan sonra cezaevine geri gönderilecek.

Akıllarda tek soru

Yaşanan olayların ardından akıllarda tek soru belirdi Dilan Polat'ın Engin Polat'a son seslenişi ve son karşılaşmaları mıydı? Sorunun cevabı ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.