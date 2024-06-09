Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ileri yaş grubuna eğitim hizmeti sunan Olgun Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Yiğit, “Çınarlarımız değerlerimizdir, onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Yiğit’ten Çınarlara destek

Onur Yiğit, Olgun Gençlik Merkezi’nde 65 yaş üstü kursiyerlerle bir araya geldi. Satranç oynayan, şiir okuyan ve sohbet eden Yiğit, “Yıllarını ülkemize hizmet etmek için adamış büyüklerimizi burada ağırlamaktan mutluyuz. Hem misafirlerimiz oluyorlar hem de faydalı eğitimler alıyorlar. Çınarlarımız değerlerimizdir, onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Alzheimer’ı önleme hedefi

Olgun Gençlik Merkezi’nde haftada bir gün akıl-zeka oyunları, drama, sandalye voleybolu, satranç, teknoloji seminerleri, İngilizce, yazı atölyesi ve hafıza eğitimleri veriliyor. İki gün de spor-egzersiz eğitimleri sunan merkezde, uzman eğitmenler Alzheimer’in önlenmesine veya geciktirilmesine katkı sağladıklarını belirtti. Eğitmenler, “Zihin ve beyin çalıştırıcı eğitimlerimiz sayesinde görsel ve kelime hafızasını diri tutmaya çalışıyoruz. Sandalye voleybolu ve egzersiz eğitimlerimiz de beden ve kas sağlığına katkı sağlıyor” dedi. Balçova’da ikamet edenlerin yararlanabildiği tüm eğitimler ücretsiz sunuluyor.