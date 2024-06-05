Yol kenarına atılan çöpleri toplayan öğrenciler, vatandaşların çevreye daha çok özen göstermelerini istedi.

Çevreye dikkat çekildi

Balçova Belediye Başkan Yardımcısı Bora Er, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Dünyamız hızla yok oluyor. İklim krizi ve çevre felaketleri ile bunu açıkça görebiliyoruz. Yaşadığımız doğayı daha çok yaşatmak bizim elimizde. Lütfen çöpleri yere atmayalım. Özellikle plastikle mücadele edelim" diye konuştu.

Çocuklar da farkındalık yarattı

Etkinliğe katılan öğrenciler, çöplerin çevreye verdiği zararlara dikkat çekerek, vatandaşlara çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bir öğrenci, "Çöpleri yere atmayın. Doğamızı kirletiyorsunuz" dedi. Başka bir öğrenci ise, "Lütfen plastik kullanmayın. Plastik doğada yüzlerce yıl yok olmuyor" şeklinde konuştu.

Çevreyi korumaya çağrı

CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm de, ormanlık alanları kullanan insanların bulundukları alanı terk ettikten sonra bıraktıkları çöplerin yarattığı kirliliğe dikkat çekti. Boş şişeler, plastik atıklar gibi doğada yok olmayan atıkların yangına sebep olduğunu da belirten Aküzüm, "Çevreyi korumak, sahip çıkmak önemli bir medeniyet göstergesidir. Vatandaşlarımızdan daha özenli olmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki dünyayı çocuklarımıza bırakacağız. Ne kadar temiz bırakırsak o kadar mutlu olacaklardır" dedi.