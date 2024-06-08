Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenler, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenirken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

22 göçmen kurtarıldı

Alınan bilgilere göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botun motor arızası yaşayarak sürüklendiği ve yardım çağrısı yapıldığı bildirildi. Sahil Güvenlik birimi tarafından bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından 9'u çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile karaya çıkarıldılar.

Göçmenleri denizde mahsur kalmaktan kurtaran Sahil Güvenlik ekipleri, bu tür olaylara karşı sürekli olarak hazır halde bulunuyorlar.