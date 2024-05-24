Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" için geri sayım başladı. 30-31 Mayıs'ta Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak kongrede kentin temel sorunları ele alınacak ve çözüm yolları tartışılacak.

Çeşitli Başlıklar Altında Oturumlar*

"Yenilikçi Kentlerden Dirençli Kentlere, Kırsal Kalkınmadan Turizme, Sürdürülebilir Kentsel Planlamadan Kent Kalkınmasında İş Dünyasının Rolü" gibi farklı başlıklarda toplam 10 oturum düzenlenecek. Ayrıca, "Kentsel Planlama, Enerji ve İklim Değişikliği, Sosyal Kalkınma, Kırsal Kalkınma" gibi 10 farklı Çalışma Grubu'nda kentin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Katılımcılar arasında önemli isimler var

Kongreye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Prof. Tarık Şengül, Prof. Ruşen Çakır, Prof. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Savaş Zafer Şahin gibi önemli isimler katılacak.

Başkan Akın: Kongre herkese açık

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kongreyle ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in temel sorunlarını masaya yatırmak ve çözümler üretmek için bu kongreyi düzenliyoruz. Herkesi katılım sağlamaya davet ediyoruz." dedi.

Kentteki tüm aktörler davet edildi

Kongreye, meslek odaları, sendikalar, iş dünyası temsilcileri, üniversiteler, akademisyenler, STK'lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi birçok aktör katılacak. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, "Planlı Kent Örnekleri" başlıklı oturumda konuşacaklar.