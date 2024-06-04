Balıkesir Valiliği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve kuvvetli rüzgarların orman yangını riskini artıracağını açıkladı.

Orman alanlarına giriş yasaklandı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Balıkesir genelindeki tüm orman alanlarına giriş ve çıkışlar 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandı. Valilik, özellikle Kazdağı Milli Parkı’nda belirli rotalar haricinde ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu vurguladı. Ancak, park sınırları içerisindeki bazı etkinlikler belirli kurallar dahilinde serbest bırakıldı.

Kazdağı Milli Parkı için özel düzenlemeler

Kazdağı Milli Parkı’nda foto safari, jeep safari, botanik gözlemi, Cam Seyir Terası ve trekking gibi faaliyetler Alan Kılavuzu eşliğinde ve giriş ücreti ödenerek yapılabilecek. Ayrıca, belirli yol güzergahları bu yasakların dışında tutuldu:

- Mehmetalan Mahallesi Yalama Giriş Kontrol Noktası-Sarıkız yolu

- Avcılar Mahallesi Kışladağ Giriş Kontrol Noktası-Dereçatı-Ayıkapısı yolu

- Cam Seyir Teras-Ayıkapısı yolu

Valilik, sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgilerini de paylaştı.