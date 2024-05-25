1916-1917/1917-1918 eğitim öğretim yıllarında I. Dünya Savaşı nedeniyle Balıkesir Lisesi'nde onuncu, on birinci ve on ikinci sınıflarında talebe bulunmadığından, sınıflar dokuzdan başlamış ve bu yıl mezun verilememiştir. I. Dünya Savaşı'nda şehadet sırasına adını yazdıran Balıkesir Lisesi Keşşafları anısına yapımı gerçekleştirilen Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi'nin açılışı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm Balıkesir halkını davet ediyor. Açılış, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Karaoğlan Mahallesi'nde bulunan Balıkavdan Sokak No:64 adresinde gerçekleşecek.

Keşaffların hatıraları yaşatılacak

Balıkesir Lisesi'nin geçmişine ışık tutacak olan bu müze, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk yaşatacak. Müzede sergilenecek eserler ve keşşafların hatıraları, Balıkesir'in kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayacak.

Müzenin açılış töreni, Balıkesir'in sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek. Balıkesir halkı, bu anlamlı etkinliğe katılarak geçmişin izlerini yakından keşfetme fırsatı bulacaklar.