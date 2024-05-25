Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 civarında Manisa'nın Akhisar-Gördes karayolunun Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana gelen kaza, büyük bir üzüntüye yol açtı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu her iki araç da savruldu ve yoldan çıktı. Kazaya karışan araçlardan birinin ters dönerek yanması sonucu sürücü araç içinde sıkıştı ve yanarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ise hemen Akhisar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldığını ve olayın nedenlerini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.