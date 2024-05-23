Balıkesir, Türkiye'nin en fazla mavi bayraklı plajına sahip 4. ili olarak dikkat çekiyor. Ayvalık ise 21 mavi bayraklı plajı, 1 marina ve 3 teknesiyle Balıkesir'in en fazla mavi bayrak ödülü alan ilçesi olma ünvanını sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi ve dünyaca ünlü plajları, mavi bayrakla marka olma yolunda 5 yıldır yoğun çaba harcıyor. Belediye işletmesi altındaki Cunda Arka Deniz, Altınova Kum Adası, Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajları da bu yıl mavi bayrakla ödüllendirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, beş plajlarının birden mavi bayrak almasıyla gururlandıklarını belirtirken, "Ayvalık, Balıkesir'de en fazla mavi bayraklı ilçe olmanın haklı gururunu yaşıyor. Ancak bu başarıyla birlikte sorumluluklarımızın da arttığının bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.