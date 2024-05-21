Bank of America Securities (BofA), Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yayımladığı raporda, para politikasındaki sıkılaşmanın yerli ve yabancı yatırımcıları daha iyimser hale getirdiğini belirtti. Reel sektördeki yavaşlamaya rağmen, bankaların dövizden dönüşe başladığı gözlemlendi.

Yaz aylarında iyimserlik, sonbaharda değer kaybı beklentisi

BofA ekonomistleri, "İlk çeyrek karamsarlığı out, yaz iyimserliği in" başlıklı raporlarında, özel sektörün ekonomideki yavaşlamayı hissettiğini ve parasal duruşun yeterince sıkı olduğu görüşünde olduğunu aktardı. Ayrıca, yerel seçimlerden bu yana yurtiçi döviz talebinin tersine döndüğü ve dolarizasyonun yaz aylarında da devam edebileceği öngörüldü.

Yüksek enflasyon TL'yi tehdit ediyor

Raporda, yüksek enflasyonun TL üzerindeki baskısına da dikkat çekildi. Sermaye girişlerinin yavaşlaması durumunda TL'de bir miktar nominal değer kaybı yaşanabileceği belirtildi. BofA, yıl sonu dolar/TL tahminini 38 seviyesine yükselterek bu riski vurguladı.

TL'deki kalabalık pozisyonlanma endişe kaynağı

BofA, Türk lirası ve TL cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın yaygın olduğunu ve TL'deki kalabalık pozisyonlanma ile enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü belirtti.