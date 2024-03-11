Cumhur ittifakı Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Saime Gümüş Bucaklıoğlu, proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Bucaklıoğlu, proje tanıtımını, Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 1923'e atıfla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 19.23'te başlattı.

Başkan adayı Bucaklıoğlu gerçekleştirdiği proje tanıtım toplantısında projelerini 10 ana başlık altında topladı. Şeffaf belediyecilik ve istihdam projeleriyle ilçenin sadece fiziksel olarak değil, sosyal ve ekonomik anlamda da kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Bucaklıoğlu, Güzelbahçe için yeni bir dönemi başlatmaya hazırlandığını ifade etti.

Güzelbahçe’nin kaderini değiştirmeye kararlı olduğunu ifade eden Bucaklıoğlu; "Belediye Başkanı seçildiğimde projelerimizi eksiksiz bir şekilde hayata geçireceğim. Güzelbahçe'nin hak ettiği yere ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağımı taahhüt ediyorum. 15 yılda gerçekleştirilemeyenleri 5 yılda tamamlamak üzere yola çıktım" açıklamasında bulundu.

Proje toplantısında projelerini tek tek açıklayan Başkan adayı Bucaklıoğlu; ‘’Projelerimiz arasında, park, meydan ve yürüyüş yolları projesi ile yeşil alanların düzenlenmesi, Güzelbahçe vapur iskelesi ile yanına restoranlar ve Körfez Şehir Kulesi'nin yapılması ve Güzelbahçe Vapur İskelesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne kadar dere kenarı ve yaya köprüsü peyzaj düzenlenmesi var’’ dedi.

‘’BALIK HALİNİN YENİLENMESİ GEREKİYOR’’

Geçtiğimiz günlerde de balık halini de ziyaret ederek esnafın taleplerini dinleyen Bucaklıoğlu mezatın yenilenmesi konusunu da gündemine alarak, ‘’Yapım işleri projesinde; olimpik kapalı yüzme havuzu ve balık halinin modernizasyonu ve mezatın yenilenmesi gerekiyor’’ açıklamasında bulundu.

Başkan adayı Saime Bucaklıoğlu, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için de ‘’Uygun ödeme koşullu ev sahibi olma imkanı, kentsel dönüşümle yerinde yeniden yaşam’’ vaadinde bulundu.

‘’NARLIDERE- GÜZELBAHÇE HATTINA HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ’’

Ulaşım planlarından da bahseden Başkan adayı Bucaklıoğlu; ‘’Modern duraklar, araç şarj istasyonları, Güzelbahçe sahil yolunda trafiğin hafifletilmesi için 24,5 metrelik yolun tamamlanması, okullar bölgesinde yaya üst geçitlerinin yapılması, geniş kapasiteli marina yapımı, Narlıdere- Güzelbahçe hafif raylı ulaşım sisteminin yapımı, kullanım ömrünü tamamlanmış yolların yenilenmesi, Üçkuyular - Bostanlı - Konak iskelelerine yaz - kış kesintisiz seferler düzenlenmesi projelerimizi hayat geçirmek için sabırsızız’’ dedi.

Yaşlı Üniversitesi projesi olduğunu da ifade eden Başkan adayı Saime Bucaklıoğlu, ‘’Sağlık hizmetlerinde; 10 + 10 tam teşekküllü 7/24 hizmet veren hastane, tüm mahallelerde sağlıklı yaş alma merkezleri, Yaşlı Üniversitesi ve özel odalı modern huzurevi yapmayı planlıyoruz’’ dedi.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK - ALTYAPI – DOĞAL GAZ…

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile Belediyede yapılan bütün işleri halkın 7/24 kamera ile izleme ve takip etme imkanı da bulacağını belirten Bucaklıoğlu, Çevre alt yapı projeleriyle de Güzelbahçe genelinde mevcut kanalizasyon sisteminin yenilenmesi, koku sorununu çözülmesi, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, yağmur suyu altyapı düzenlenmesini yapacaklarını belirtti.

Güzelbahçe geneline doğal gazın getirilmesinin önemine de dikkat çeken Bucaklıoğlu; ‘’Doğal gaz ve internet altyapısı konusu önemli. İnternet altyapısının yenilenmesi, asfalt yol ve parke kaplama çalışmasının tamamlanması projelerimizi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz’’ dedi.

Sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Başkan adayı; ‘’Gençlik Merkezi yapımı, yaşlı bakım evi yapımı, her mahalleye bir kreş yapımı. Ayrıca Halk Meclisi'nin kurulması, muhtarlık binalarının yenilenmesi, kadınlarımız için mesleki eğitim ve sosyalleşme amaçlı kadın merkezleri açılması gerekiyor’’ dedi.

Bucaklıoğlu ‘’Sokak Hayvanları Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı gerçekten önem verdiğimiz bir konu. Tarım proje destekleriyle de Tohum ve fide desteği, çiftçilere kurumsallaşma desteği, organik gübre desteği ve ekolojik tarım köyü yapımı gerçekleştireceğiz’’ açıklamasında bulundu.

AKILLI BELEDİYECİLİK – İSTİHDAM PROJELERİ…

Akıllı belediyecilik ile hizmetlere kolay erişimi sağlayacak projelerini de anlatan AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Saime Bucaklıoğlu ayrıca istihdam projeleri ile istihdam ofisinin kurulması ve Güzelbahçe Belediyesi aracılığıyla iş arayan ve işvereni bir araya getirecek platformun kurulumunun gerçekleşmesi ile projelerimizi en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz’’ açıklamasında bulundu.