Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa İlçe Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın katılımıyla altıncı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı. Coşkulu kalabalığın önünde gerçekleşen etkinlikte CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Türkmen, ilçedeki projelerini detaylı bir şekilde sıraladı.

İlçede Altıncı Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Bağyurdu, Ulucak, Ören, Armutlu, Yukarı Kızılca'da açılan Seçim Koordinasyon Merkezlerinin ardından, Cemil Tugay'ın katılımıyla Kemalpaşa Merkez'de altıncı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Stadyum Caddesi'nde düzenlenen etkinliğin başlangıcı saat 19:00 olarak duyurulmuştu, ancak yoğun katılım dolayısıyla açılış yarım saat gecikmeli olarak gerçekleşti.

Türkmen, Kemalpaşa İçin Vizyonunu Anlattı

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Türkmen, kalabalığa hitap ederek ilçedeki projelerini ve hedeflerini anlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın da desteğiyle ilçenin vizyonunu ortaya koyan Türkmen, katılımcılara projelerin detaylarını aktardı.

‘’GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ’’

Coşkulu kalabalığa seslenen CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘’ Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Türkiye İttifakı işareti ile çıktığımız yolculukta oluşturduğumuz siyasi yapı ilçemizde taban ittifakını kurmayı başarmış durumda. Kemalpaşa İttifakı büyüyerek ilerliyor. Bu ittifak milli futbol takımımız gol attığında ayağa sıçrayan, emekli maaşım yetmiyor diyen, asgari ücretle geçinemeyen pazardan yüzü asık dönen, umutsuzluğa kapılmış herkesin oyuna taliptir’’ dedi.

‘HAYRAN OLDUĞUM İNSANLAR’

Konuşmasında Kemalpaşa Halkına teşekkür eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ‘’ Öncelikle şunu belirteyim, bu topluluk benim hayran olduğum bir topluluk. Ben hepinize bugüne kadar olan destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kemalpaşa Belediyesi’nde dalgalandırdığımız Cumhuriyet Halk Partisi Bayrağı asla inmeyecek. Şimdiden zaferimiz hayırlı olsun. ‘’ dedi.

‘KEMALPAŞA BANA HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI’

Konuşmasında sahada gördüğü desteğe değinen Başkan Adayı Mehmet Türkmen, ‘’İlçemizi sokak sokak dolaşıyorum, insanlarımızın ilgi ve alakasını anlatmam çok zor. Geçmişte bıraktığımız izlerin etkisini şu dönemde derinden hissediyorum. Halkımız beni her şartta ve koşulda desteklemeyi sürdürüyor. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren onlara olan borcumu ödeme fırsatı yakalayacağım. Cemil Tugay Başkanımız ile birlikte birkaç noktayı dolaştık bugün bizlere bazı müjdeleri olacak, kendisine bırakalım. Birlikte büyük işler başaracağımıza inanıyorum. ‘’dedi.

CEMİL TUGAY: BU NASIL BİR SEVGİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay konuşmasında, ‘’Mehmet başkanım buraya gelmeden dedi ki; hiç merak etmeyin Kemalpaşa’da biz seçimi kazandık. Alana gelince göreceksiniz dedi ve ben bu tabloyu gördüm hayırlı olsun Kemalpaşa’ya CHP iktidarına. Hepinize aşk olsun bu nasıl bir sevgi. Eminim tüm Kemalpaşa duyuyor bu sesi, sevgi sesini duyuyor ama bunlar durup dururken olmuyor. 62 yaşında bir in sanın hayatı boyunca biriktirdiği

iyiliklerle oluyor. Beraber gezerken 3 4 tane kız çocuğu gördüm dediler ki; “Sen bize zamanında burs vermiştin. Çok da başarılı bir başkanlık yaptığı için inanıyorum ki Kemalpaşa’nın tarihine geçecek çok iyi bir belediye başkanlığı yapacak.’’ Dedi.

CEMİL TUGAY: O METRO BU DÖNEM GELECEK

Şimdi ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Her geldiğimde Mehmet başkan tekrar tekrar söylüyor. Spor salonu otopark yapacağım diyor. Ben onunla beraber tüm vaatlerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Zaten hayalimiz İzmir’in Kemalpaşa’sı ve 30 ilçesiyle bu ülkeye örnek olacak şekilde takımın üyeleri gibi uyumla çalışmak. Böyle hızlı büyüyen bir semte İzmir’in merkezinden metro lazım metro. Bunun sadece Kemalpaşa için değil İzmir için de ihtiyaç olduğunu görüyorum ve söz veriyorum 5 yıl içinde o metronun temelini atacağız rayları birer birer döşeyip o seferler Kemalpaşa’ya başlayacak.

TÜRKMEN PROJELERİNİ ANLATTI

Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen projelerini led ekrana yansıtılan görseller eşliğinde Kemalpaşalılara anlattı. Türkmen’in projelerinin satırbaşları şu şekilde;

GENÇLİK MERKEZİ

2.400 m² kapalı alana sahip, 4 katlı, içerisinde dershane, kütüphane ve kitap cafenin bulunduğu

600 m² kapalı alana sahip, 2 katlı, merkezdeki çocuklar için gençlik merkezine bağlı kreş binası yapılacak.

100. YIL ŞEHİR KOMPLEKSİ

2.500 m² kapalı alana sahip, 4 katlı, içerisinde restaurant, konukevi, dernekler için ofisler, kongre

ve toplantı salonu ve fuaye alanı bulunan 100. yıl şehir kompleksi yapıalcak.

KADIN YAŞAM MERKEZİ

4.000 m² kapalı alana sahip, 4 katlı, zemin katında özel gereksinimli bireyler için sosyal merkezi

bulunan, diğer katlarda kadınlara özel; kültür sanat etkinlikleri, kadın danışma merkezi, istihdam

kursları, spor salonu ve cafenin bulunduğu bir merkez inşa edilecek.

MEHMET ALİ ÖZÜDOĞRU SPOR TESİSLERİ

Tüm spor kulüplerinin ve vatandaşların kullanabileceği futbol sahası, tenis kortu, yüzme havuzu ve kapalı spor salonundan oluşan spor kompleksi haline gelecek.

KAPALI OTOPARK VE MEYDAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile mevcut rekreasyon alanının altında kapalı otopark yapılacak ve üst rekreasyon alanının modernize edilecek.

ARMUTLU DÜĞÜN SALONU

Armutlu’da bulunan mevcut düğün salonunun yıkılarak modern bir düğün salonu inşa edilecek.

AŞAĞI KIZILCA REKREASYON ALANI

Aşağı Kızılca’da bulunan belediye alanına halk için yürüme yollarının, oturma alanlarının; çocuklar için oyun alanlarının bulunduğu bir rekreasyon alanı oluşturulacak.

BAĞYURDU

Kiraz alım merkezi modern hale dönüştürülecek ve zemin altına soğuk hava depoları yapılacaktır.

ÖRNEKKÖY

Sona gelmiş olan 4. etap imarı birkaç ay içerisinde bitirilecek ve yıllardır imarı bekleyen halkımızın en büyük sorunu giderilmiş olacaktır. Ayrıca yeni imarda yer alan rekreasyon alanı halkımızın hizmetine sunulacaktır.

ULUCAK

Mevcut pazaryeri yıkılacak yerine daha modern bir pazaryeri ve üstü düğün salonu olan bir kompleks inşa edilecektir. Halkımızın ihtiyacı olan yeni bir rekreasyon alanı daha hizmete sunulacaktır.

SÜTÇÜLER

İmar planı revize edilecektir.

AKALAN

Deve ve boğa güreşleri yapılan mevcut arena daha modern bir şekilde revize edilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır.

ÇAMBEL

Belediyemize ait alanda aileler için rekreasyon alanı ve cafe yapılacaktır.

HALİLBEYLİ

Canlı hayvan pazarı yapılacaktır.

ARMUTLU

Armutlu sanayide dere etrafına rekreasyon alanı yapılacak böylece Armutlu’ya yeşil alan kazandırılacaktır.

ÖREN

Dere mesire alanı projesi hayata geçirilecektir.

Projelere ek olarak Başkan Adayı Türkmen vatandaşlara vaatlerini sıraladı;

• Kemalpaşa’da atlı spor tesisi kurulacaktır.

• Çiftçiye gübre desteği sağlanacaktır.

• Park orman, dere mesire alanı modernize edilerek vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır.

• Mevcut parkların, halı sahaların, düğün salonlarının ve rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi.

• Üniversite okuyan öğrencilere burs desteği sağlanacaktır

• Özel gereksinimli bireyler için mevcut parklarda iyileştirmeler yapılacaktır.

• Kemalpaşa’nın belli noktalarında anneler ve bebekler için özel bakım kabinleri yapılacaktır.

• Hayvan dostlarımız için hayvan barınağı kurulacaktır.

• Köylerdeki ova yolları iyileştirilecektir.

• Kemalpaşa’da 5 adet taziye evi inşa edilecektir.