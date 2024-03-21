AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, ziyaret sırasında gençlerle bir araya gelerek onların beklenti ve taleplerini dinledi. Gençlerin spor ve sosyal aktivitelere katılımını teşvik etmek amacıyla yapılacak projeler hakkında gençlerle fikir alışverişinde bulunan Bucaklıoğlu; " Gençlerimizin sesine her zaman kulak vereceğiz ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz " dedi.

Güzelbahçe'nin geleceği olan gençlerin desteklenmesi gerektiğine inandığını ifade eden Gümüş Saime Bucaklıoğlu; "Gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli projeler planladık. Bu projeler arasında gençlere yönelik spor tesislerinin ve aktivite merkezlerinin artırılması, eğitim ve istihdam olanaklarının genişletilmesi çalışmaları bizim için oldukça önemli. Modern spor kompleksleriyle gençlerin ve yetişkinlerin spor yapma imkanlarını artıracağız. Güzelbahçe'nin gençlerinin ve halkının spor yapma imkanlarını artırarak daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına teşvik etmeyi planlıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun Güzelbahçe Futbol Kulübü'ndeki gençlerle gerçekleştirdiği buluşma, gençler arasında olumlu bir etki yarattı. Gençler, yapılan sözlerin hayata geçirilmesi konusunda AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu'na güven duyduklarını ifade ettiler.

‘’BİSİKLET YOLLARI YAPACAĞIZ’’

Sahil şeridi yollarına bisiklet yolları yolunu da yapacağını ifade eden Bucaklıoğlu; "Sahil şeridine yapacağımız bisiklet yollarıyla açık alanda spor yapmanın keyfini süreceğiz. Bisiklet tutkunlarının doğayla iç içe, serin deniz esintisiyle pedal çevirerek sağlıklı aktivite yapmalarını sağlayacağız.’’ dedi. Bu uygulamanın, Güzelbahçe'nin yaşam kalitesini artırarak halkın fiziksel ve ruhsal sağlığına katkı sağlayacağını ifade eden Bucaklıoğlu, bisiklet yollarının ayrıca sahil şeridini daha da canlandırarak insanların sosyal etkileşimlerini artıracağına da dikkat çekti.

Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun gençlere verdiği destek sözleri, Güzelbahçe'nin geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendirildi ve gençler arasında memnuniyetle karşılandı.