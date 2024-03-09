Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Balçova'da muhtarlar ve muhtar adaylarıyla buluştu. İzmir'in sorunlarını bildiğini ve seçildikten sonra bunları çözmek için çok çalışacağını yineleyen Başkan Cemil Tugay, “Bazı insanlar için siyaset, kendi kişisel hırslarını tatmin etme, yandaşı zengin etme alanıdır. Biz bütün bunların dışındayız. Bu ülkenin iyi ve kötü gününü, sıkıntılarını yaşamış, o sıkıntıları çözmeyi kendine dert edinen siyasetçileriyiz. İnsanlarımızın, gençlerimizin isyanını duyuyorum. 'Artık yeter' diyorlar. Artık ülkeyi soyduğunuz, yalanlarınızla kandırdığınız yeter. Artık sizin gibileri istemiyoruz. Bu ülkeyi koruyarak geliştiren yöneticiler istiyoruz” dedi.

“ÜLKEYE UMUT OLACAK YENİ BİR SÖYLEMLE YOLA ÇIKTIK”

CHP'nin ülkeye umut olacak yeni bir söylemle yola çıktığını vurgulayan Başkan Tugay, “Eylül- Ekim ayında yapılacak kurultayla beraber CHP artık bütün adaylarını ön seçimle gösterecek. Ben bir dahaki dönem başkan adayı olmak istersem, ön seçime gireceğim. Eğer seçilirsem aday olabileceğim” diye konuştu.

İzmir'e hizmet etmek isteyenleri kimsenin engellemediğini, bundan sonra da engellemeyeceğini söyleyen Tugay, şöyle dedi:

“Yeter ki işin içinde rant, talan, hırsızlık olmasın. Ama İzmir’e hizmet etme niyetleri yok. Dertleri sadece zengin olmak. Yandaşlarını zengin etmek. Yazıktır. Bu şehri kimseye teslim etmeyeceğiz. Seçimden öyle güzel bir sonuçla çıkalım ki ders olsun. Aynı zamanda da bu hükümetin değişmesi, bunların gitmesi, yanlış siyaset anlayışının ülkenin tamamından arındırılması lazım. 31 Mart'ta öyle bir sonuç çıksın ki erken seçim yapmak zorunda kalsınlar. Hükümetin mağdur ettiği herkesi partimizde birleşmeye davet ediyorum. Size söz veriyorum. Seçildiğimiz gün rozetimiz bir kenarda olacak. Kentteki her vatandaşımıza ayrım yapmadan hizmet vereceğiz.”

“BAŞKANIMIZ OLARAK İLAN ETTİK”

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni (TEMAD) de ziyaret etti. TEMAD Balçova Kadın Kollarının etkinliğine katılan Tugay, “İzmir'de bu seçimi çok güzel bir başarıyla kazanacağız. 31 Mart'tan sonra Türkiye için yeni bir sayfa açılacak” dedi.

Cemil Tugay daha sonra Balkan Göçmenlerinin Kültürünü Yaşatma Araştırma ve Dayanışma Derneği’ni (BAL-KÜLTÜR) ziyaret etti. BAL-KÜLTÜR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serkan Ulaş ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Tugay, Balkan ezgileri ve meşaleler ile karşıladı.

Tugay, “Belediye bünyesinde siyasi olmayan bir Balkan Masası oluşturabiliriz. Bunu da sizlerle beraber yapabiliriz. Belediye bünyesinde farklı, herkesi kucaklayan bir yapı kuralım” dedi. Başkan Cemil Tugay'a burada üzerinde “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay” yazan bir Atatürk portresini hediye edildi. Dernek Başkanı Ahmet Serkan Ulaş, “1 Nisan sabahını bekleyemedik. Sizi şimdiden başkanımız olarak ilan ettik” dedi.