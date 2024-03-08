Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına çelenk bıraktı. Çiftçioğlu, Karşıyakalı kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, Karşıyakalı kadınlara yönelik hazırladığı doğru projeleri anlattı.

‘’BAŞARI HİKAYESİNİ KADINLARLA YAZACAĞIZ’’

Karşıyaka’yı hak ettiği konuma Türkiye Yüzyılı’nda kadınlarla taşıyacaklarını belirten Çiftçioğlu, “Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan başta annem, sevgili eşim, Karşıyakamızın birbirinden değerli Cumhuriyet kadınları olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Ailemizin ve toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini canı gönülden diliyorum. Bu noktada da göreve geldiğimizde Belediye Başkanı olarak üzerimize düşen ne varsa gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda Karşıyaka’mızı, İzmir’imizi ve güzel ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde muasır medeniyetler seviyesine kadınlarımızla birlikte taşıyacağız. Bu başarı hikayesini kadınlarımızla birlikte yazacağız” dedi.

KADIN SAĞLIĞI MERKEZLERİ GELİYOR

Karşıyakalı kadınların her şeyin en iyisini hak ettiğini belirten Çiftçioğlu, “Önce çocuklar, ille de kadınlar ve gençler diyerek yediden yetmişe Karşıyakalıyı doğru Belediyecilikle tanıştırmak için çıktığımız bu yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti, Zübeyde Hanım’ın emaneti Karşıyaka’mız için hazırladığımız doğru projelerimiz kapsamında kadınlarımıza özel birçok proje çalıştık. Bu kapsamda kadın sağlığı merkezlerimizi hayata geçireceğiz. Göreve geldiğimizde Karşıyaka Belediyesi olarak kuracağımız kadın sağlığı merkezleri aracılığıyla erken teşhis ve tedavi desteği sunacak, farkındalık çalışmaları yapacağız. Kadınlarımızın sağlığını tehdit eden konularda yönlendirme ve muayene yapılması yanında gerekli görüldüğünde tetkik desteğini Karşıyaka Belediyesi olarak sunacağız” ifadelerini kullandı.

‘’KADINLARIMIZI KORUYACAĞIZ’’

Karşıyakalı kadınların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını, kendilerini güvenli ve yalnız hissetmemelerini sağlayacağını dile getiren Çiftçioğlu, “Maalesef hepimizi üzen bir konu da kadına yönelik şiddet. Gönül ister ki hiç olmasın ama olduğunda da Belediye olarak kadınlarımıza destek olacak tedbirler almalıyız. Bu kapsamda doğrudan şiddete maruz kalan kadınlarımızı ve varsa çocuklarına kucak açacak olan Kadın ve Çocuk Sığınma Evi açacağız. Merkezde, kadın ve çocuklar için psiko-sosyal danışmanlık, hukuki danışmanlık, kreş hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal hizmet programları uygulayacak kadınlarımızı koruyacağız” şeklinde konuştu.

‘’KARŞIYAKALI KADINLAR DAHA AKTİF OLACAK’’

Karşıyaka’da girişim ekosisteminin güçlenmesi ve global ölçekte başarılı işletmelerin ortaya

çıkması için kadın girişimciliğini de destekleyeceklerini belirten Çiftçioğlu, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla ortak çalışma alanlarında yüzde 30 kota vererek kadın girişimcilere özel destekler sağlayacağız. Yine kadınlarımızın çalışma hayatına katılması konusunda kendilerine destek olarak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Bunun yanında el emeği ile üreten kadınlarımızın kendi üretimlerini satabilecekleri imkanlar sunacak Karşıyakalı kadınların daha aktif ve özgüvenli olmalarının yolunu açacağız. Bu vesileyle annelerimizin, eşlerimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.