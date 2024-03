Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, kentte adım atılmadık mahalle, sokak bırakmadan seçim çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürüyor. Açıkladığı projelerle de kentte büyük yankı uyandıran Çiftçioğlu, Bostanlı Mahallesi ziyaretinde semt sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Esnaf ve vatandaşlarla buluşan Çiftçioğlu, 1 Nisan sonrasında Karşıyaka’nın mutlu insanlarının hak ettiği belediyecilik hizmetlerine kavuşacağını dile getirip projelerini anlattı. Vatandaşlar ise yıllardır belediye hizmetleri ilgili yaşadıkları sorunları ifade ederek değişimin şart olduğunu vurguladı. Çiftçioğlu’nun projelerini de yakından takip ettiklerini belirten semt sakinleri; Bostanlı Meydan Düzenlemesi, Yeraltı Otoparkları Projesi, Can Dostlara yönelik projelerini çok beğendiklerini söyledi. Vatandaşlar, “Bu sefer size şans vereceğiz, projelerin çok güzel, beklediğimiz kişi sensin” ifadelerini kullandı.

‘’YILMADAN, YORULMADAN DAHA MUTLU BİR KARŞIYAKA İÇİN…’’

Çiftçioğlu, Bostanlı’daki esnaf ziyaretlerinin ardından Dedebaşı Mahallesi’nde kurulan Gönül Sofrası’nda semt sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Burada konuşan Çiftçioğlu, “Karşıyaka’mızın güzel ve mutlu insanları daha iyi bir belediyeciliği, daha iyisini hak ediyor. Bu şiarla Karşıyaka’mızı insanımızın hayatını kolaylaştıran, her anında yanında olan bir belediyeciliğe kavuşturacağız. Biz hayatın her anında vatandaşının yanında olan ve vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıran doğrudan veya dolaylı fayda sağlayan bir belediyeciliği ortaya koyacağız. Önümüzdeki 5 yılda Karşıyaka için hayalimizi, idealimizi içeren projelerimizi hazırladık. Sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitemizden önümüzdeki beş yılda her alanda yapacağımız tüm projeleri sizlere sunduk. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde yılmadan, yorulmadan ‘Önce çocuklar ille de kadınlar ve gençler.’ diyerek daha mutlu bir Karşıyaka için çalışacağız” dedi.