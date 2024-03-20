CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Cemevi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şubesi’nde Alevi Bektaşi Federasyonu ve federasyona bağlı dernekler ile bir araya geldi. Ziyarete, CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, CHP İzmir eski Milletvekili Atila Sertel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın da katıldı.

BAŞKAN TUGAY'DAN TEPKİ

Burada yaptığı konuşmada yurttaşların aklının karışması için bilinçli olarak algı çalışması yapıldığını söyleyen Başkan Cemil Tugay,

“Bizzat AK Parti’nin kendisi, usta trolleri ve yandaş medyası ile bizi hassas konularda karşı karşı karşıya getirmek için çalışıyorlar. Masum, iyi niyetli insanların kafasını karıştırdılar. Bu seçimde, seçenekler belli. Bunu insanlarımızın doğru değerlendireceğine çok eminim. Aziz başkanım, önceki belediye başkanlarımız, Tunç Soyer, partimiz, partimizin genel başkanları, üst yöneticileri, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimiz Alevi yurttaşlarımızın inanç özgürlüğü için çabaladık. Sizlerin inanç özgürlüğü ve demokrasi hedeflerinizden vazgeçmedik” dedi.

SEÇMENE 31 MART ÇAĞRISI

Seçmenin 31 Mart'ta oy kullanması gerektiğini vurgulayan Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi:

“Genel seçimlerin ardından CHP’ye yönelik kırgınlık, ümitsizlik vardı. Ancak ülkemizin sağduyulu yurttaşları da biliyor ki AK Parti artık ülkeyi yaşanmaz bir hale getirdi. Herkesin umudu kırıldı, gençler kendine yurt dışında bir gelecek kurma çabasında. İnsanlarımızın ülkemizden umudunu kesmesine gönlümüz razı değil. Bize inansınlar, bizim mücadelemize katkı versinler ki hep birlikte Türkiye'yi hak ettiği çağdaşlık ve refah seviyesine ulaştıralım. Bu da sandıkta oy vermenizle mümkün.”

Aziz Kocaoğlu’na verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tugay,

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem, bugüne kadar CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısı daha ileriye taşımak için çalışacağım. Sağ olsun Aziz Başkan yanımızda. Bize güvendiği için destek oluyor. Aynı şeyi tüm büyüklerimizden bekliyoruz” dedi.

“ÜLKEDE DERİN BİR UMUTSUZLUK VAR AMA BİZ BUNU TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ”

Türkiye'de derin bir yoksulluk yaşandığını, bunun da beraberinde derin bir mutsuzluk ve umutsuzluğu doğurduğunu anlatan Başkan Cemil Tugay, CHP'li belediye başkan adayları olarak bu tabloyu tersine çevireceklerini belirtti. Tugay,

“TÜİK verilerine göre ülkede kalkınma var gibi görünüyor. Ama bunlar finans, sigorta, inşaat sektöründe. Çoğu dış sermayeye dayalı. Ve bu durum bizi fakirleştiriyor. Bizi daha sıkıntılı günler bekliyor. Biz yerel yönetimler olarak insanlarımızı yalnız bırakmayalım diyoruz. Kimse aç kalmasın, açıkta kalmasın istiyoruz. Emekliye, öğrenciye, işsizse, ev hanımlarına destek olalım diye hazırlanıyoruz. Ne yaparsak yapalım ülkede kötü gidişat devam edecek. Umuyorum ki erken seçim olur. İzmir’deki başarılı belediyeciliğimizle insanlara güven vermiş oluruz. İzmir sosyal demokrat belediyecilikte Türkiye’nin gururudur” dedi.

“HAMZA DAĞ ÇOK GÜZEL FİLM ÇEKİYOR”

Kendisi hakkında kimi asılsız haberlerin olduğunu ifade eden Başkan Tugay, Karşıyaka'da görev yaparken, tertemiz bir sayfa bıraktığını söyledi. Tugay, rakibini de eleştirerek,

“Onurumla, şerefimle mücadele ettim. TOKİ, Mavişehir'de arsa satmaya çalıştı. Benim görev süremden önce 235 bin metrekare yer satılmış. Bizim dönemimizde satamadılar. Satmaya çalıştılar ama verdiğimiz mücadele sayesinde bunu başaramadılar. Bana yönelik kasıtlı algı çalışması var. AKP'nin İzmir adayının rekor reklam bütçesi var. Nereyi açsam Hamza Dağ çıkıyor. Dün bir video yapmış. Çok profesyonel, çok güzel film çekiyorlar. Tutmayı bile bilmediği orkestra çubuğu ile güya orkestra yönetiyor. Oysa son bir yılda 8 festival iptal etmişler. Sanata ve müziğe düşmanlar. Bunlar insana düşmanlar” diye konuştu.

“SEÇİM ÇALIŞMALARIMDA BELEDİYENİN TEK KURUŞUNU KULLANMIYORUM”

Seçim çalışmaları kapsamında belediyenin imkanlarının hiç birini kullanmadığını da açıklayan Tugay, şunları söyledi:

“Bir dairem, bir evim, bir arabam var. İhtiyacımız karşılayacak gelirim var. Bunun hesabını yaparak seçim kampanyasını başlattım. Şu an fakirleştim ama önemli değil. Kampanya masrafları tamamen gönüllü destekleri ile yapılıyor. Ben de kendi paramı seçim kampanyasında harcıyorum. Belediyenin bir kuruşunu kullanmıyoruz. Ama adam gidiyor biniyor makam aracına. Cumhurbaşkanlığının konvoyuna 30 eskort eşlik ediyor. Yemeler içmeler... Bu düzen artık bitmeli.”

SU FİYATLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Cemil Tugay, İzmir'se su ücretlerinin yüksek olduğu yönünde gelen eleştiriler üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Su fiyatı pahalı diyorsunuz. Manisa’da su fiyatları buradan daha yüksek. Ama bunlar hiç konuşulmuyor. Manisa’da biliyorsunuz MHP’li Cumhur İttifakının adayı var. Bizde su fiyatı yüksek diye insanlar haklı olarak şikayet ediyorlar. Ben de su fiyatını kademe kademe düşüreceğim diyorum.”

EMEKLİLER İÇİN ÖNEMLLİ PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Başkan Cemil Tugay, ekonomik koşullar altında geçim savaşı veren emeklilere yönelik de önemli düzenlemelerin yolda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“65 yaş üzerindeki emekli yurttaşlarımız için 4 metreküp suyu tamamen ücretsiz vereceğiz. Bu 4 metreküp temel ihtiyaç miktarıdır. Üzerine de suyu yüzde 50 indirimli vereceğiz. Öğrencilere yüzde 50 indirim direkt başlatacağız. İZSU Genel Müdürü ile görüştük. Bunların karşılığı var. Hesabını kitabını yaptık. Engellilere de indirim başlayacak. Emeklilere kart da vereceğiz. Bu kartla sadece belediye marketlerinden değil, anlaşmalı işyerlerinden alışveriş yapacaklar. Faturalarına destek olacağız. Kira desteğinde bulunacağız. Bütün bunları belediye bütçesi müsaade ettiği oranda yapacağız.”

“BU TUZAĞA LÜTFEN KİMSE DÜŞMESİN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile aralarında sorun varmış gibi bir algı oluştuğuna da değinen Başkan Cemil Tugay,

“Ben Tunç Başkana sevgi ve saygımda hiçbir kusur göstermedim. Narlıdere Metrosu açılışına çağırdı. O gün İstanbul’da televizyon programı çekimi vardı, ona gittiğim için katılamadım. Bundan dolayı özür diledim. Onun dışında davet edildiğim her yere gittim, konuştuk. Aramızda zaten bir diyalog var. Bu da AKP’nin bilerek isteyerek kışkırttığı bir durumdur. Bu tuzağa da lütfen kimse düşmesin. Bizi bölüp parçalamak için bazı şeyleri çok kullanıyorlar” dedi.

AZİZ KOCAOĞLU'NDAN DA SANDIK MESAJI

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da ise tüm yurttaşları sandığa davet etti. Kocaoğlu, “Herkes lütfen oyunu kullansın. Süreci de yakından ve dikkatli takip etsin. Herkes oyuna sahip çıksın” dedi.

Pir Sultan Abdal Dernek Başkanı Devrim Barış Çelik de sosyal belediyeciliği güçlü adayları desteklediklerini ifade ederek,

“İstanbul, İzmir, Ankara, Adana’da gerici zihniyete 'dur' demeliyiz. Bu karanlık zihniyete ışık olmalıyız” dedi.