CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme'de TOKİ Seçim Ofisi'nde düzenlenen "TOKİ Halk Buluşması"nda yurttaşlarla bir araya geldi. Denizli, buluşmada Çeşmelilerin sorunlarını yanıtladı ve taleplerini dinledi.

ÇEŞME PROJESİ ADI VERİLEN 'TALAN' PROJESİNİN KARŞISINDA DURACAĞIZ

Denizli, buluşmada yaptığı konuşmada, Çeşme Projesi’nin karşısında duracaklarını belirterek, “Çeşme Projesi adı verilen talan projesinin karşısında duracağız. Konu şu an zaten yargıda. Yargının kararını beklemek gerekiyor. Ancak hem benim hem de partimizin bu konudaki tavrı nettir. Tarım arazilerimizin ve doğal güzelliklerimizin betonlaşmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda çevrecilerle de bir araya gelerek görüşlerimi ilettim. Gerek hukuki gerekse idari mücadelemizi vereceğiz” dedi.

GENÇLER 12 AY ÇALIŞABİLECEKLERİ ZANAATLER ÖĞRENMELİLER

Genç işsizlik sorununa ilişkin somut projeleri olduğunu da dile getiren Denizli, Çeşmeli gençlerin 12 ay istihdamını sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları açacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Gençler işşizlikle mücadele ediyor. Bu noktada gençler için bir kariyer merkezi kuracağız. Bu kariyer merkezinde hem meslek edindirme kursları olacak hem de iş arayan gençlerle çalışan arayan firmaları bir araya getireceğiz. Gençlerin sadece yaz sezonunda turizm sektöründe çalışma zorunluluğu olmamalı. Aynı zamanda zanaat öğrenerek 12 ay boyunca çalışabilecekleri sektörlerde bulunmalılar. Bu durum için kalıcı çözümler getireceğiz. 12 ay yaşayan çeşmeyi yarattığımızda gençlerin ve kadınların istihdamı da artacaktır.”

“KADINLARIN GELİŞMESİ, ÇEŞME'NİN GELİŞMESİ DEMEKTİR”

Kadının toplumdaki ve iş hayatındaki yerinin güçlenmesi yönündeki projelerini vizyon edindiğini söyleyen Denizli, Kadını Kalkındırma Ofisi ile bu vizyonunu hayata geçirmeyi hedeflediğini dile getirerek, “Kadını Kalkındırma Ofisi ile kadın istihdamını artıracağız. Bu ofislerde kadınlarımıza meslek edindirme kursları verilecek. Bunun dışında evde çalışma imkanları üzerine de fikirlerimiz var. Örnek vermek gerekirse sakız ayıklama işinin evde yapılması mümkün. Bunun gibi fikirleri artırarak kadını gerek dışarıda gerekse evinde ekonomik hayata dahil edeceğiz. Çünkü kadınların gelişmesi, Çeşme'nin gelişmesi demektir” dedi.

SPORU DESTEKLEYECEK, GEREKLİ TEŞVİKLERİ SAĞLAYACAĞIZ

Sporu destekleyeceklerinin altını önemle çizen Denizli, “2 adet kapalı spor salonu projemiz hazır. Göreve geldiğimizde bunları hızlıca hayata geçireceğiz. Aynı zamanda yapımı devam eden olimpik yüzme havuzu projemizi de tamamlayarak, Çeşmelilerin hizmetine sunacağız. Sörf, Çeşme için çok önemli bir spor. Sörf okullarımızla yaptığımız görüşmelerde sorunlarını dinledik. Sörf sporunu çeşmede canlandırmak için okullarımız ve sporcularımızla ortak çalışmalar yapılacak. Gerekli teşviklerle sörf sporu geliştirilecek. Bunların dışında halkın talep ettiği spor dallarında gerekli altyapılar ve kurslar açılacak” ifadelerini kullandı.

Denizli, sıkça dile getirilen ulaşım, kanalizasyon, temiz su ve sosyal konut sorununa ilişkin çözüm getirecek projelerini de aktardı.