CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 Mart Cuma günü İzmir'e gelerek Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman ile birlikte Buca'da halk buluşması düzenleyecek.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne az bir süre kala, Buca'da gerçekleşecek olan halk buluşması büyük önem taşıyor. CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman ile birlikte Işılay Saygın Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan buluşmada Özgür Özel'in Buca'ya özel mesajlar vereceği belirtiliyor.

Görkem Duman, tüm vatandaşları bu önemli etkinliğe davet ederek, "Seçim saha çalışmalarımız kapsamında projelerimizi ve Buca'mızın geleceğini anlatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in Buca'daki buluşması, yürüttüğümüz çalışmaları taçlandıracak. Bu coşkuya hep birlikte ortak olalım" dedi.