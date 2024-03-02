Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, 31 Mart’ta gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. Doğan, Gaziemir Halk Eğitim Merkezi’nde Usta Öğreticiler ve Kursiyerlerle bir araya gelerek, emek dolu çalışmalarını yakından inceledi. Ziyaret sırasında, vatandaşların eğitim ve beceri gelişimine yönelik yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yapan Deniz Doğan, Gaziemir’in kalkınması ve ilerlemesi için eğitim alanında yapılan her türlü çalışmanın desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kendisini samimi bir şekilde karşılayan usta öğreticiler ve kursiyerlerle yakından ilgilenen Doğan, onların talep ve önerilerini dikkatle dinledi.

"GAZİEMİR’İN HER KÖŞESİNDEKİ HİKAYELER, BİZİM HİKAYELERİMİZDİR"

Gaziemir’in geleceği için hizmetlerin kalıcı ve etkili olması gerektiğine vurgu yapan Deniz Doğan, belediyecilik anlayışında insan odaklı bir yaklaşımın önemini vurgulayarak, Gaziemirlilerin refahı ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışacağının sözünü verdi. Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, ‘’Bu güzel şehirde, birlikte yaşadığımız değerli komşularımızla bir arada olmak, her daim yüreğimizi ısıtan bir duygu. Gaziemir’in her köşesindeki hikayeler, bizim hikayelerimizdir. Bu yüzden, bu şehre hizmet etmek, benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Halk Eğitim Merkezi, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir umut ve geleceğe dair bir adımdır. Burada, yetişkinlerimiz ve gençlerimiz, yeni beceriler kazanarak, kendilerini geliştiriyorlar. Bu çalışmalar, Gaziemir’in geleceğini şekillendiren temel taşlardır’’ diye konuştu.

"GAZİEMİR’E OLAN SEVGİMİZ VE BAĞLILIĞIMIZLA, BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ"

Gaziemir’in potansiyelinin büyük, hayallerinin büyük ve vizyonunu da büyük bir şehir olduğuna dikkat çeken Doğan, ‘’Ancak bu potansiyeli gerçekleştirmek, birlikte hareket etmek ve ortak akıl ile yol almakla mümkün olacaktır. Bizler, Gaziemir için bu ortak akıl ve dayanışma ruhuyla hareket ediyoruz. Ben, Gaziemir’in geleceğine inanıyorum. Çünkü burada yaşayan her bireyin, bu şehre olan sevgisi ve bağlılığı, bize ilham veriyor. Bizler, Gaziemir’in daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha mutlu bir şehir olması için var gücümüzle çalışacağız. Gaziemir’e olan sevgimiz ve bağlılığımızla, birlikte güçlü bir gelecek inşa edeceğiz’’ dedi.