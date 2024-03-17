31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa bir zaman kala Memleket Partisi Bayındır Belediye Başkan adayı Y. Mimar Ali Saip Erişen, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçeyi karış karış gezerek çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan ziyaretlerini sürdüren Erişen, çalışmalarına Yeşilova ve Karaveliler'de devam etti.

Esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sorun, ihtiyaç ve talepleri birebir dinleyen ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşan Erişen, kıraathane ziyaretinde ilçedeki eksiklikleri tamamlamaya yönelik projelerini anlattı. Bayındırlıların sesine kulak verdiğini ifade eden Başkan adayı Erişen, "Bayındır'da çok fazla eksik var ve biz hazırladığımız projelerle bu eksikleri kapatmaya adayız. Özellikle öz kaynakları kullanma konusunda ileriye dönük büyük adımlar atacağız. İlçe ekonomisini, öz kaynakların kullanımı üzerinden hayvancılık, çiçekçilik gibi pek çok sektörün kapasitesini geliştirerek kalkındıracağız. Öz kaynakları değerlendirerek borçsuz bir belediye yaratmak bizim için çok önemli" dedi.

Şeffaf belediyecilik vurgusu da yapan Erişen, "Halk bütçe konusunda düzenli bir şekilde bilgilendirilmeli. Halk hesap sormalı biz de hesap vermeliyiz. Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.