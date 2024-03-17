31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları da hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay, sahada çalışmalarına devam ederken bir yandan da projelerini vatandaşlara anlatıyor.

Çamlı Köyü’nde seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Günay, her cumartesi kurulan Çamlı Üretici Kadın Pazarını ziyaret etti. Pazar tezgâhlarını gezen Günay, kadınlarla sohbet etti, alışveriş yaptı. Ardında köy meydanındaki esnaflara hayırlı işler diledi. Kahvelerde vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Çamlı’nın önümüzdeki süreçte büyük bir değişim ve gelişime açık olacağını söyleyen Başkan adayı Günay, “Çamlı mahallemiz Güzelbahçe-Seferihisar arasında gelişime ve değişime en açık mahallelerimizden biri. Her geçen gün bu bölgede arsa, konut fiyatlarında büyük artışlar oluyor. Bu da Çamlımızın değerini artıracaktır. Biz de Çamlı’yı bu değişim ve gelişme hazır hale getirmemiz gerekiyor. Önceki dönemden kalan bir Çamlı Meydan Projemiz vardı hayata geçirememiştik. Bana nasip olacak, bu dönem Çamlımıza yakışacak bir meydan yapacağız. Vatandaşlarımızdan bu noktada talepleri alıyorduk. Artık bu sözümüzü yerine getireceğiz ve Çamlı Mahallemiz modern meydanına kavuşmuş olacak” diye konuştu.