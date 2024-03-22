Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Buharkent’te Ata Tohumları'ndan üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı ve Buharkent Pazarı’nı ziyaret etti. Çerçioğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisi Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı da eşlik etti.





Yerel değerlerin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında öncü rol oynayan Çerçioğlu, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Geçtiğimiz günlerde yıllık üç milyon olan fide üretiminin 10 milyona çıkarılacağını müjdeleyen Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de Buharkent’e yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar, Çerçioğlu’nun elinden aldıkları fideler için teşekkür etti. Çerçioğlu, “Atalarımızdan bizlere miras kalan yerli ve milli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmanın öneminin bilincindeyiz. Bizler Ata Tohumlarımızla üretim yapmak isteyen her üreticimize destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da yerel tarım ürünlerine bizler gibi sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.





Vatandaşlar, Buharkent Pazarı’nı da ziyaret eden Çerçioğlu’na fiyatların yüksekliğinden yakındı. Emekli vatandaşlar emekli aylıklarıyla geçinemediklerini ifade ederek Çerçioğlu’na emeklilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu, sosyal belediyeciliği her vatandaşa eşit şekilde uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.