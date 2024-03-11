Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık ve meclis üyesi adayları, tanıtım toplantısında bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı Abdullah Arda Meydanı’nda gerçekleştirilen buluşma mitinge dönüştü. Törene, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın yanı sıra, MYK Eski Üyesi Zeynep Altıok, Parti Meclisi (PM) Eski Üyeleri Umut Tekin, Hüseyin Saygılı ile birlikte İlçe Başkanı Kasım Özkan da katıldı. Belediye Başkan Adayı Işık, geçtiğimiz günlerde evinin balkonuna afişini asan Gaziemir eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile birlikte sahneye çıkarak elini kaldırdı.

Gaziemirlilere teşekkür eden Başkan Adayı Ünal Işık, göreve geldikten kısa süre içinde kronikleşen sorunları çözme sözü verirken Gaziemir’in daha ileriye taşınması için meclis üyeleriyle birlikte, ekip ruhuyla gayret göstereceklerini söyledi. Işık, “Meclis üyesi adaylarımızı ve ilçemize hizmet edecek ekibi belirlerken büyük özen gösterdik. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan bir aile sıcaklığı ile herkese kucak açtık. Her biri Gaziemir’in evladı olan yol arkadaşlarımızı belediye iradesi olarak bir ana, bir baba sıcaklığıyla kucaklayacağız. Yeni dönemde liyakat önceliğimiz olacak. Çalışan, üreten kadrolar görev yapacak. Ekip ruhunun; hizmet ve başarı gayesiyle hakim olacağı belediyemizde önemli işlere imza atacağız. Gaziemir’i her alanda daha yaşanabilir bir kent olarak ileriye taşımak hepimizin boynunun borcudur. Biz sorumluluklarımızı biliyoruz ve bunların neler olduğunun farkındayız” diye konuştu.