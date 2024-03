Bergama’da Cumhuriyet Halk Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tanju Çelik’e, halkın desteği büyüyor. Çelik, gittiği her yerde sevgi gösterileri ile karşılanıyor.

Mahalle ve köylerde esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tanju Çelik, seçim çalışmalarını arkasında kenetlenen CHP İlçe Başkanlığı ile birlikte sürdürüyor. Vatandaşlar Çelik için ‘bizim doktor’ ifadesini kullanırken, ‘Tanju Başkan’ tezahüratları ile karşılıyor.

"DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM KENTİN SOKAKLARINDA BAŞIM DİK, ALNIM AÇIK DOLAŞACAĞIM"

Çelik yaptığı konuşmalarda ise; “Bergama’mızın öncelikleri ve gelişimi için çıktığım hizmet yolculuğunda sunduğumuz tüm projeler için söz veriyorum. 5 yılın sonunda verdiği sözlerin hepsini yerine getirmiş, başladığı işi bitirmiş bir belediye başkanı olarak doğup büyüdüğüm kentin sokaklarında başım dik, alnım açık dolaşacağım. Söz!” diyor.

"BERGAMA’YA HİZMET İÇİN VARIM"

Vatandaş buluşmalarında konuşan Çelik; “Bergama’ya hizmeti bir görev olarak gördüm. Bergama’dan hiç ayrılmadım. Bergama’da doğdum, Bergama’da öleceğim. Bergama’ya hizmet için varım. Bergama’nın eksiklerini çok iyi biliyorum ve görüyorum. Bergama benim aşkım. Bergamalıyla sevinçte düğünde doğumda cenazede beraberim. Onlarla yan yana olmaya, mücadele etmeye devam edeceğim”

"HERKES YÖNETİME KATILACAK"

“1 Nisan sabahı itibariyle Bergama’da yeni bir belediyecilik anlayışı olacak. Bergama’yı Bergamalılarla yöneteceğiz. Bizim kimseye hizmet dışında bir sözümüz yoktur. Herkes yönetime katılacak. Bergamalıların mutluluğu dışında hiçbir amacımız yok” dedi.

GENÇLERLE BULUŞTU

Bergama’da Cumhuriyet Halk Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergamalı gençlerle de buluştu. Berksoy Otel’de gerçekleştirilen buluşmaya her yaştan Bergamalı genç katılırken, toplantıda CHP Meclis Üyesi adayları da hazır bulundu. Toplantıda gençler ilgi duydukları ve merak ettikleri her konuda CHP adayı Tanju Çelik’e soru sordu. Çelik, verdiği cevaplar sonrası Bergamalı gençlerden büyük alkış aldı.

“GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATARIZ”

Spordan sanata, eğitimden müziğe kadar her alanda gençleri destekleyeceklerini belirten Çelik; “Bergamalı gençlerimizin her alanda büyük potansiyele sahip olduklarını görüyorum. Biz bu kentte gençlerimizle birlikte büyük başarılara imza atarız. Büyük sporcular, müzisyenler, sanatçılar çıkarırız. İstiyorum ki Bergama’nın her köşesindeki gençlerimiz iyi eğitim alsın. Her konudan eşit yararlansın. İlçemizin gelişimine her alanda katkıda bulunsun. Hatta Bergama’mızdan öyle gençler çıksın ki aldıkları eğitimle ülkemizin yönetim kadrolarında yer alsın, bizim göğsümüzü kabartsın. Yeter ki onlara inanalım, yeter ki önlerini açalım” dedi.

TANJU ÇELİK'E DOĞDUĞU TOPRAKLARDA MUHTEŞEM KARŞILAMA!

Çelik çeçim çalışmalarını doğup büyüdüğü Sarıdere ile Yerlitahtacı, Küçükkaya, Tepeköy, Yalnızev, Bozköy ve Eğrigöl’de de sürdürdü. Özellikle doğduğu köy olan Sarıdere ve komşu köylerinde coşkuyla karşılandı.

"GELECEĞE DÖNÜK ADIMLARIMIZI DAHA GÜÇLÜ ATACAĞIZ"

‘Tanju Başkan’ tezahüratları ile karşılanan Tanju Çelik, kendisine gösterilen sevgi nedeniyle “Gönül veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Sarıdere ve diğer köylerde konuşan Çelik; “Bergama’nın sevgisini kazanmak benim için büyük onur, sizlerin sevgisini kazanmak benim için kıvanç verici. Bu sevginize her zaman layık olacağım. Yollarında yürüdüğüm, gençliğimin geçtiği, akrabalarımın, arkadaşlarımın ve her köşesinde anılarımın olduğu bu topraklarda size mesleğimde olduğu gibi yine hizmet edecek olmam beni çok mutlu ediyor. Geleceğe dönük adımlarımızı daha güçlü atacağımızdan hiç şüphem yok. Burada sizlere bir söz vermek istiyorum. Çok güzel projeler hazırladık. Önce kadim kentimizin önceliklerini belirledik. Ardından bu öncelikleri ve kentimizin gelişimini nasıl sağlayacağımız konusunda çalışmalar yaptık. Bu kenti yönetmeye ve geleceğe taşımaya çok hazırız. Sizlere yapmayı vadettiğim tüm projeler için söz veriyorum” dedi.