31 Mart Yerel Seçimlerine bir aydan kısa bir süre kala adaylar saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Memleket Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı, Merkez Seçim Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen açılışta Seferihisar halkı Nişancı’yı yalnız bırakmadı.

Açılışta konuşma yapan Nişancı, “Selam olsun; onuruyla, baskılara boyun eğmeden bu sokağa arşınlayıp gelen sizlere, engellemelere yılmadan meydanı dolduran kardeşlerime. Bizim bir tane amacımız var. O da önümüzdeki 5 yıl Seferihisar’da güzel şeyler yapmak, yüzü mutlu insanların şehri haline getirmek. İnşallah başladığımız bu yolun sonunda bu defa gülen yüzler sizler olun, memleketimiz ilçemiz olsun” ifadelerini kullandı.