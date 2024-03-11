Dikili'nin Bağımsız Belediye Başkan adayı Kemal Doyuran, yerel seçimlere kısa bir süre kala büyük bir konvoyla destekleniyor. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Doyuran, vatandaşlardan gelen destekle birlikte konvoy rekoru kırıyor.

Kemal Doyuran'a Büyük Destek

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Dikili'de seçim çalışmalarını sürdüren Bağımsız Belediye Başkan adayı Kemal Doyuran'a olan destek her geçen gün artıyor. Halkın adayı olarak yola çıkan Doyuran, vatandaşların teveccühü ile karşılaşıyor ve konvoylarıyla büyük ilgi topluyor.

Konvoy Rekoru: 758 Araçlık Destek

Dikili'de düzenlenen konvoyda adeta rekor kırıldı. Kemal Doyuran'ın liderliğindeki konvoyun 758 araçlık olduğu belirtilirken, bu konvoyun bir ucu ile diğeri ucu arasında 6 kilometrelik bir mesafe olduğu ifade edildi. Doyuran'ın bu etkileyici konvoyu, destek gören adayın halk nezdindeki etkileyici gücünü bir kez daha ortaya koydu.