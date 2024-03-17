Yaklaşan yerel seçimler öncesi sokak çalışmalarına hız veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız Ünsal’ın Çarşı turu büyük coşkuya sahne oldu. Bando eşliğinde, kalabalık bir kortejle çarşıya giren Ünsal, marşlar ve şarkılarla karşılandı. Esnaf ve vatandaşlar Ünsal’a yoğun ilgi gösterdi.

İKİ SAATLİK KORTEJ

Öğle saatlerinde başlayan yürüyüşte Ünsal ile parti örgütü, Kadın ve Gençlik Kolları, meclis üyesi adayları ile çok sayıda Karşıyakalı bir araya geldi. Bando eşliğinde hep bir ağızdan söylenen şarkılar ve marşlar büyük heyecan yarattı. Ünsal da boynunda Karşıyaka Spor Kulübü atkısıyla coşkuya ortak oldu, şarkılara eşlik etti. Çarşı’da bulunan vatandaşlar sık sık Yıldız Ünsal’ın önünü keserek fotoğraf çektirdi, sevgi gösterilerinde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren kortej, Karşıyaka İskele’de son buldu.

“ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Karşıyaka halkının kendisine gösterdiği ilgi ve destekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkan Adayı Yıldız Ünsal “Atatürk’ün ve Zübeyde Hanım’ın kenti Karşıyaka’mızda; umut, coşku ve heyecan dolu bir gün yaşadık. Benim için de hayatımın en güzel ve en anlamlı günlerinden biri oldu. Desteğini ve sevgisini esirgemeyen, çalışmalarımızda yanımızda olan ve coşkumuzu paylaşan tüm Karşıyakalılara yürekten teşekkür ediyorum. Biz çok büyük bir aileyiz ve birlikte güçleneceğiz” dedi.