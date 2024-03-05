İzmir'de feci kaza: Tırın altında kalarak can verdi İzmir'de feci kaza: Tırın altında kalarak can verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ziyaretleri sırasında Yıldız, kedi ve köepkler için mama bağışında bulundu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, “İlçemizin sokaklarında yaşayan canlı dostlarımız için mama bağışımızı İzmir’le birlikte yaptık. Çiğli; tüm canlıları, doğayı kucaklayan bir anlayışla gelişecek...” notunu düştü.

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Başkan Adayı Yıldız, ardından esnaf ziyaretlerine devam etti. Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yıldız, “Küçük Çiğli; Anadolu Caddesi’nin üretenlerini, mobilyacı esnafımızı ziyaret ettik. Bir evi, bir iş yerini yaşam alanına dönüştüren, renk katan ustalarlaydık. Yeni bir Çiğli için verdikleri desteğe, gösterdikleri ilgiye teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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