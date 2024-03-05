Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ziyaretleri sırasında Yıldız, kedi ve köepkler için mama bağışında bulundu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, “İlçemizin sokaklarında yaşayan canlı dostlarımız için mama bağışımızı İzmir’le birlikte yaptık. Çiğli; tüm canlıları, doğayı kucaklayan bir anlayışla gelişecek...” notunu düştü.

Başkan Adayı Yıldız, ardından esnaf ziyaretlerine devam etti. Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yıldız, “Küçük Çiğli; Anadolu Caddesi’nin üretenlerini, mobilyacı esnafımızı ziyaret ettik. Bir evi, bir iş yerini yaşam alanına dönüştüren, renk katan ustalarlaydık. Yeni bir Çiğli için verdikleri desteğe, gösterdikleri ilgiye teşekkürler” ifadelerini kullandı.