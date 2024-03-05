Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı açıklamada, "Kendince oynadığı orta oyunlarını daha önce hiç takip etmediğimiz için çapı konusunda pek fikir sahibi değildik. Kameralar oraya çevrilince sadece CHP’li kardeşlerimizi değil inanın bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını onu oraya getirenler de tahayyül etmiyordu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Özel İncelemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in siyasi çizgisine yönelik yaptığı değerlendirmede, daha önce takip etmedikleri için çap konusunda fazla bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Ancak kameraların o anı yakaladığını belirterek, CHP liderinin duruşunun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Koltuğa Uygunluk Eleştirisi

Erdoğan, yaptığı eleştiride, Özgür Özel'in oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını düşündüklerini ve onu o makama getirenlerin de bu durumu tahmin etmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı, CHP liderinin sergilediği tavırdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erdoğan partisinin Sivas mitinginde konuştu. AK Parti lideri şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin birlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın sebebi bu. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Gençler burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü. Hayal edilemeyen yerlere geldi. Her alanda gerçekten tarih yazdı. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücra noktasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdi.

Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standartını yükseltmeyi başaramadık. Bu partide zaman içinde söylemler değişti, hatta başkanlık koltuğunda oturanlar da değişti. Hiçbir değişim CHP’nin siyasi. Bu partide öyle bir şey var ki her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimler de kendine oy veremese de, Kuzey Kıbrıs’taki Maraş’ın adını daha önce hiç duymasa da yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal’in kendisine göre bir tarzı vardı. 13 kez Bay Bay Kemal yaptı.

Özel'e yanıt

CHP’nin yeni genel başkanı ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Kendince oynadığı orta oyunlarını daha önce hiç takip etmediğimiz için çapı konusunda pek fikir sahibi değildik. Kameralar oraya çevrilince sadece CHP’li kardeşlerimizi değil inanın bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını onu oraya getirenler de tahayyül etmiyordu. Şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz demiş. Anlaşılan makamını bağışlayan ağababaları kulağını çekmiş ki kendini daha sonra düzeltmeye çalıştı. Biz 40 yıldır. Bölücü terörle mücadele eden ülkeyiz.

Eğer öyleyse ayrı bir felaketle, değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin, varsın CHP genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla DEM’lenmekten durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk yapanlarla asla olmayacağız. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. CHP’nin mevcut durumuna bakıp da umudu sönen insanlarımızdan çok güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa, bu vizyonsuzluğa mahkûm ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye’yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle aziz milletimizin hizmetindeyiz.