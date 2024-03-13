Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Sevk Edilen Kulüpler ve İsimler

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Gaziantep FK, farklı gerekçelerle disipline verildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Mondihome Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman da PFDK'ya gönderildi.

Gerekçeler ve İsimler

Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sevk edilen kulüplerin ve isimlerin hangi gerekçelerle disipline gönderildiği henüz açıklanmadı. Ancak, bu süreçle ilgili detayların PFDK tarafından yapılacak incelemeler sonrasında netleşeceği belirtildi.

Diğer Liglerden de Disiplin Cezaları

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik'i de disipline sevk etti.