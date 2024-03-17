“Bence Ayvalık’ın bu beş yılda en çok uğraşacağı projelerden biri” dediği Ali Çetinkaya ve 150 Evler Mahallesi Sarımsaklı ve Altınova’da Yerinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yapılması Projesini anlatan Başkan Ergin; “ Beş binlikler, on yıldır büyükşehir tarafından yapılmıyor. Beş binlikleri büyükşehir yapacak. Binlikleri Ayvalık Belediyesi, İlçe Belediyesi yapacak ve bu bölgelerimiz başta olmak üzere Ayvalık’ın revizyon planları, binlik planlarını yapacağız. Ama biz yerinde dönüşümü savunuyoruz. Yerinde dönüştüreceğiz buraları. Ayvalık’ın AKP Adayı geçen bir tanıtım toplantısı yapmış. Ne demiş biliyor musunuz? Ayvalık halkını buradan alacakmış, rezerv alan ilan edecekmiş. Ayvalık’ı şehir dışına çıkaracakmış. Buraları devlete kalacakmış. Tam bir AKP zihniyeti arkadaşlar. Yani Ayvalıklıyı sen dışarı çıkaracaksın. 150 Evleri, en kıymetli bölgeyi dışarı çıkaracaksın. Sunumda bunu çok rahat anlatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Biliyorsunuz bunun kötü örnekleri var İstanbul’da. Hala protestolar yapıyorlar. Onlar mahallelerini terk etmek istemiyorlar. Bence Ayvalık için çok büyük hainliktir bu. Bu kadar net söylüyorum. Bunu kamuoyuna çok iyi anlatmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Kasım 2023’te bu yasayı çıkarıyorlar. Yasanın 6. Maddesiyle yeniden tanımlanan rezerv yapı alanı düzenlemesiyle anayasayla teminat altına alınan mülkiyet hakkını afet riski ve kentsel dönüşüm bahanesiyle gasp ediyorlar arkadaşlar. Bunu Ayvalık’ta yapmak istiyorlar utanmadan bir de. Ama Ayvalıklı buna izin vermez. Biz izin vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir de çok güzel anlatıyor diyor ki; “Götüreceğim sizi hastanenin oraya, bir dönüm mü yeriniz var, iki dönüm yer vereceğim. Ama buraları bizim olacak.” Siz kimsiniz? “Devlet” Yok böyle bir dünya. Bu insanlar gelmiş, nereden gelmiş ? Mübadele ile yurtlarını teslim etmişler. Çıkmışlar gelmişler, elli yıldır, yetmiş yıldır yaşadığı evini terk edecek, mahallesini terk edecek. Ayvalıklıyı, yani yıllardır Ayvalık’ta yaşayan insanları alıp başka yerlere taşıyacaklarmış. Hastanenin orayı diyor, sitten çıkaracağız oralara taşıyacağız, diyor. Var mı böyle bir dünya ya? İnanın bu yasa ile hak aramanın yolları daraltılmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin yetkileri tamamen ortadan kalkıyor. Yani yerel yetkiyi, kendi yetkisini bakanlığa veriyor. Gel diyor, yap diyor burayı. AKP Ayvalık Adayının Ayvalık’a, Ayvalık halkına vadettiği en önemli projelerinden biriymiş bu arkadaşlar. Bunu bütün basına ifade ediyorum, böyle bir projeyi biz Ayvalık’ta kabul etmiyoruz. Biz bunu, Ayvalıklı olduğu yerde, Ayvalık’ta o binalar olduğu yerde revizyona uğrayacak, ada bazında gerekirse planlar yapılacak, diyoruz. Halbuki şunu dese; “On yıldır biz beceremedik bu beş binlik planları yapmayı. En kısa zamanda yaptıracağız, binlikleri de ihale edip yapacağız” dese eyvallah. Bizim

de istediğimiz o zaten. Bir yıldır bekliyor. Bütün memleket, bütün Balıkesir hemen hemen beş binlik planları bekliyor. Onlar yüzünden kriz oldu. Deprem var. Evlerin değişmesi yani bir şekilde planların yapılıp bu binaların değişmesi lazım. Depreme dayanıklı hale gelmesi gerekirken ama maalesef halen daha beş binlikleri bekliyor. Bütün, hemen hemen Balıkesir bekliyor. Belki yarısı bekliyor. Ayvalık da bekliyor. Evet, sadece bu bölge değil. Ali Çetinkaya, 150 Evler değil Sarımsaklı’yı da bir yere taşıyacakmış. Sarımsaklı plajlarını, değerli arazilerini biz onlara bırakacakmışız. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Değişim olacaksa yerinde olacak. Bu kadar net. Biz Sarımsaklı planları…