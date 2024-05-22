Fuarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, Denizlili firmaların fuarda yer almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, "Yüzden fazla firmamız burada, onlarla beraber üreten, iç piyasaya ve ihracat yapan firmalarımıza, dostlarımıza, Denizli iş dünyasına omuz verelim istedik" dedi.

Denizli'nin daha güzel bir kent olması için birlikte çalışma vurgusu

Denizli'nin daha güzel bir kent olması için birlikte gayret edeceklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Herkesle beraber güzel bir yolculuğa çıktık. Umarım bu yolculukta da üreten, istihdam yaratan herkesle beraber daha güzel bir Denizli’yi inşa edeceğiz. Tüm katılımcılara güzel bir fuar diliyorum, hayırlı işleri olsun" diye konuştu.

Denizlili firmalar hedeflerini belirledi

Denizlili firmalar, Hometex 2024 Fuarı'nda hem iç piyasa hem de ihracat için önemli bağlantılar kurmayı hedefliyor. Fuarda sergilenen ürünler ve yenilikler, tekstil sektörünün geleceğine ışık tutacak nitelikte.