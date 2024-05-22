Son günlerde adından sıkça söz ettiren Özmen, mide balonu yöntemine başvurarak kısa sürede etkileyici bir kilo kaybı yaşadı.

Şarkıcı Esra Özmen'in zayıflama hikayesi, medyanın ve sosyal medyanın dikkatini çekti. Özmen'in bu kararı, sağlık ve estetik açıdan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kilo vermek isteyenlerin popüler tercihi

Mide balonu yöntemi, kilo vermek isteyenler için yaygın bir seçenek haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'da bu yöntem ile 11 kilo vermişti. Özellikle hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek isteyenler için tercih edilen bu yöntem, kilo kaybına önemli katkılar sağlıyor.

Ünlü şarkıcı Esra Özmen 2 ay gibi kısa bir sürede 11 kilo verdi.