Maçın son dakikalarında 5 faul alarak oyundan çıkan Tuncer, ev sahibi Karşıyaka tribününe önce el işareti yaptı, ardından da yerine otururken cinsel organını tutarak büyük bir tepkiye neden oldu. Bu olay sonucunda oyun 40 dakika boyunca durdu ve saha karıştı.

Buğrahan Tuncer, olaydan sonra açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi ve ailesine ve çocuğuna hakaret edildiği için bir anlık öfkeyle yanlış bir harekette bulunduğunu ifade etti.

Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) de yaptığı açıklamada, tahrik sonucu da olsa yaşanan olayın kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Karşıyaka ise Buğrahan'ın açıklamasına tepki göstererek kulüp ve taraftarlarına yönelik hakaret içeren sözlerini kabul etmediklerini ve konunun ilgili mecralarda takipçisi olacaklarını açıkladı.

Bu gergin olayın ardından Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı elemeyi başardı ve yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak. Yarı final serisinin ilk maçı 29 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.

Bu olay, basketbol camiasında büyük yankı uyandırdı ve sporseverleri üzdü. Basketbolun centilmenlik ruhuna aykırı bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ilgili tüm tarafların gerekli adımları atması bekleniyor.