Kararın bozulma nedenleri arasında, Serkan E.'ye eksik ceza tayin edilmesi, iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırılması ve eski eşi Asya D.'ye fazla ceza verilmesi yer alıyor.

Serkan E. gözaltına alındı

Olay, 7 Eylül 2021'de Serkan E.'nin 11 yıl önce büyük kızı E.B.'ye ve daha sonra küçük kızı S.E.'ye cinsel istismarda bulunmasıyla başladı. Anne Asya D., kızlarının anlattıkları üzerine Serkan E.'yi tabancayla yaraladı ve gözaltına alındı.

Yerel mahkeme, Serkan E.'yi 40 yıl 6 ay, Asya D.'yi ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak istinaf mahkemesi, Serkan E.'nin cezasının eksik hesaplandığını ve iki ayrı suçtan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Asya D.'nin cezasının da fazla olduğu ve haksız tahrik indiriminin yeterince uygulanmadığına dikkat çekti.

Verilen beraat hatalı bulundu

İstinaf mahkemesi, Serkan E.'nin çocuklarına yönelik cinsel istismar eylemlerinde tehdit, korkutma ve darp eylemlerinin sabit olduğunu ve bu nedenle cezada artırım yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Serkan E.'ye 'hakaret' suçundan verilen beraatin de hatalı olduğunu ve bu suçtan da cezalandırılması gerektiğini belirtti.