Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, 75. Yıl, Çiçek, Cengizhan ve Alpaslan Mahallelerine yaptığı çıkarmayla gönülleri fethetti. Kapısı çalınmadık, derdi dinlenmedik vatandaş bırakmayan Kırkpınar, Alpaslan Mahallesi'nde 750 kişiyle iftar programında buluşarak kalpleri kazandı.

Kırkpınar'ın Mahalle Ziyaretleri

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Cengizhan Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Çiçek Mahallesi ve Alpaslan Mahallesi'nde yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlçe Başkanı Tarkan Düzman ve beraberindeki heyetle birlikte dört mahalleye adım atan Kırkpınar, projelerini mahalle sakinlerine bizzat anlattı.

Halkın Tepkileri ve Talepleri

Bayraklı sakinleri, Kırkpınar'ı coşkuyla karşılayarak mahallelerindeki sorunları ve taleplerini dile getirdi. Yollardaki çukurlar, trafik sıkışıklığı, imar düzenlemeleri ve doğalgaz erişimi gibi konular başta olmak üzere çeşitli meseleler masaya yatırıldı. Vatandaşlar, belediyenin hizmetlerinden memnuniyetsizliklerini ve çözüm bekleyen konuları açıkça ifade etti.

Kırkpınar'ın Vizyonu ve Sözleri

Kırkpınar, Bayraklı'nın temel belediyecilik hizmetlerinden başlayarak ilçenin gündemini şekillendireceğini vurguladı. Dev yatırımların kapıyı çalacağına inanan Kırkpınar, mahallelerin ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğini belirtti. Halkın sesine kulak vereceğini ve ortak akılla hareket ederek Bayraklı'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceklerini söyledi.

‘’1 Nisan’da doğal gaz için protokolü imzalayacağız’’

Mahalle sakinlerini tek tek dinleyen Kırkpınar, belediyenin doğal gaz firmasıyla gerekli protokolü imzalamadığı için doğal gaz sorunun çözülmediğini kaydederek, "1 Nisan itibarıyla protokolü imzalayacağız ve her hanenin doğalgaza erişimini sağlayacağız." dedi.

‘’Her sorunun çözümü hazır’’

Aydınlatma, park, temizlik gibi sorunların Bayraklı'nın gündeminden çıkacağını anlatan Kırkpınar, ilçede köklü bir altyapı çalışması başlatacağını dile getirdi. Kaldırımlardan, kanalizasyona, yollardan imara varana dek her sorunun çözümünün hazır olduğunu belirten Kırkpınar, "Biz 3 kuşaktır Bayraklı'da yaşıyoruz. Verdiğimiz sözleri tutmazsak bana da aileme de gereken hesabı sorun." dedi.

‘’Temel belediyecilik hizmetleri talep haline gelmiş’’

Kırkpınar, Bayraklı'da talep edilen hizmetlerin temel belediyecilik hizmeti olduğunu vurgulayarak, "İstedikleriniz en basit belediyecilik hizmetleri. Maalesef hizmetin olmadığı yerde bu sorunlar sizlerin hayatını kabusa çevirerek başlıca talepler haline geliyor. Bunlar bizim sorumluluğumuz, boynumuzun borcu. Bunları yapmayacak olan zaten o koltuğa oturmamalı. Biz sorumluluğumuz olan bu hizmetleri ilk 1 yıl içinde çözeceğiz. İlk yılın sonunda Bayraklı'daki değişime şahit olacaksınız. Bırakın sadece temel belediyecilik hizmetlerini, bu hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerle, gençlik merkezleri, bilim ve kültür merkezleri, parklar ve yeşil alanlar, engelli ve yaş almış vatandaşlarımıza yönelik bakım evleri, yollar, Bayraklı sahili ile buluşma, kreşler ile de her kesime yönelik çok ciddi yatırımlarla geliyoruz. Bayraklımızı tüm bu yatırımlarla şaha kaldıracağız. Siz bana değil kendinize, geleceğinize, ilçenizin geleceğine oy vereceksiniz. Bu seçimde yıllardır Bayraklı'yı yöneten ancak temel hizmetleri bile yapmaktan aciz olanlara dur diyeceksiniz. Size söz veriyorum, bize oy vermeyenler bile ilk 1 yılın sonunda 'İyi ki bunlar seçilmiş' diyecek." dedi.

Kırkpınar, sahada Bayraklı için projelerini anlatarak vatandaşlara ‘www.bilalkirkpinar.com’ sitesini ziyaret ederek, projelerin detaylarını inceleme çağrısında bulundu.