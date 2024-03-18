AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, mahalle mahalle, sokak sokak Karabağlar için hazırladığı projeleri anlatmaya devam ediyor. Tunç, katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla yönetecekleri Karabağlar'da hiçbir çiçeğin solmayacağını vurgulayarak, "Kaldırım taşının rengine kadar vatandaşımıza soracağız. İşlerimizde liyakat olacak, ayrıştırma ve ötekileştirme olmayacak" diyor.

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, belediyeyi katılımcı bir yaklaşımla yöneteceklerini belirtiyor. Tunç, "Bir karar alınırken kim bu karardan etkileniyorsa onun fikrini alarak ilçemizi yöneteceğiz. Biz seçildik, biz bu kararı alacağız, vatandaş da bu karara uyacak gibi bir fikrimiz yok. Kaldırımın rengine kadar vatandaşımıza soracağız. Temel bir yol haritamız var. Biz Karabağlar'da hiçbir çiçeğin solmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrıştırılmadığı bir Karabağlar yaratacağız. Biz siyaseti seçim bitene kadar yapacağız, seçimden sonra rozet çıkar Karabağlar halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediye başkanı olarak görevimize devam ederiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun, ayrıştırma ve ötekileştirmeye müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuşuyor.

Engelli ailelerimiz topluma daha fazla dahil olacak

Karabağlar ‘da 42 bin engelli vatandaşın yaşadığına dikkat çeken Tunç, ilçenin yeni tasarımını yaparken tamamını engelli vatandaşlarımızın rahat yaşayacağı halde yapacaklarını belirtti ve şöyle konuştu, “Yollarımızda, kaldırımlarımızda, apartmanlarımızın evlerimizin girişleri de onlara uygun olacak. Ayrıca bakım ihtiyacı olan özellikle ağır engelli vatandaşlarımızın yakınları için Engelli Sevgi Evleri kuracağız. Sabah bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızı evlerinden alacağız. Sevgi Evleri’mizde bakımları için gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız, misafir edeceğiz akşam yine aynı imkanlarla evlerine ulaştıracağız. Bu zaman zarfında engelli vatandaşlarımızın aileleri topluma daha fazla dahil olacak.”