Kampanya kapsamında; kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, mobilya ve giysiler bağışçılardan kabul edilecek.

Toplanan Bağışlar Nasıl Değerlendirilecek; Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle ayrıştırılacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Mahalle muhtarları ile iş birliği yapılarak yardımların adil ve etkin bir şekilde dağıtılması sağlanacak.

Başkan Önal'dan çağrı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, dayanışma ve birliktelik ruhuyla ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olacaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Kullanılmayan ama kullanılabilir durumda olan eşyaları ve giysileri bağışlayarak yüzleri güldürmek için herkesi Bayraklı'da iyiliği büyütmeye davet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her bir bağış, ihtiyaç sahibi bir ailemize iletilecek. İmkanlarımız dahilinde her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Bağış nasıl yapılır?

Bağış kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı semt merkezleri ve Osmangazi hizmet binasına eşyaları teslim edebilirler.

Kampanya hakkında bilgi

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için 477 20 00 numaralı telefon numarasını arayabilirsiniz.