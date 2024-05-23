Bayraklı Belediyesi'nin gurur kaynağı olan karate sporcusu Beyzanur Akgülü, Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilikle Katar'da yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. İlçenin spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyen Akgülü, Bayraklı'nın ve ülkemizin gururu oldu. Belediye Başkanı İrfan Önal, sporcuların her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, Bayraklı'nın spor alanında adını daha da duyuracağını ifade etti.

Türkiye İkincisi

Bayraklı Belediyesi sporcusu ve Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi olan Beyzanur Akgülü, Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Kırşehir'de düzenlenen şampiyonada 52 üniversiteden 500 sporcunun katıldığı yarışmada, 55 kg kategorisinde kadın takım kumite müsabakalarında mücadele eden Akgülü, rakiplerini geride bırakarak dikkat çekti. Türkiye ikinciliği elde eden Akgülü, ekim ayında düzenlenecek olan Katar'daki dünya şampiyonasında Bayraklı ve ülkemizi temsil edecek.

Başkan Önal'dan destek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ve gençlerin ülke genelinde elde ettiği derecelerin kendilerini umutlandırdığını belirtti. Önal, sporun ve sporcunun yanında olacaklarını vurgulayarak, gençleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Sporun öneminin ve sporcuların değerinin farkında olduklarını dile getiren Önal, Bayraklı'nın spor alanındaki başarı çıtasının daha da yükseleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.