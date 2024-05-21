Özel bankalar, Kurban Bayramı öncesi limiti 20 bin TL'ye yükseltme kararı alırken, ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerini 200 TL'ye bırakacak.

200 TL'nin reel değerinin düşmesi, vatandaşları daha fazla nakit taşımaya zorluyor. 10 bin TL'lik günlük limit, acil harcamalar için yetersiz kalırken, limit üstü çekimlerde uygulanan yüksek komisyonlar tepki çekiyor. Özel bankalar, Haziran ayından itibaren günlük limiti 20 bin TL'ye çıkaracak. Ancak, ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik slotlar kapanacak ve yerini 200 TL'ye bırakacak.

Piyasada nakit sıkıntısına mı yol açacak?

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bu durumun resmi olmayan bir prosedüre dönüştüğünü belirtiyor. Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, Türk lirasının değer kaybına neden oluyor. Buna rağmen TCMB, 500 ve 1000 TL'lik banknot basımını onaylamıyor. Bu durum, piyasada nakit sıkıntısına yol açıyor.

Vatandaşlar, nakit sıkıntısı nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirtiyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacının artacağı düşünülürse, yeni limitin de yetersiz kalabileceği endişesi hakim. Bankalar ise limit artışının müşteri memnuniyetini hedeflediğini ve ATM'lerdeki değişikliğin para arzını dengelemeye yönelik olduğunu belirtiyor.

TCMB'nin yeni banknot basımına onay verip vermeyeceği merak konusu. Uzmanlar, enflasyonun kontrol altına alınmaması durumunda nakit sıkıntısının devam edebileceğini öngörüyor.